Marvel: Revelan nuevos detalles sobre Capitán América: New World Order

Falta mucho para el 3 de mayo de 2024, fecha que anuncio Marvel Studios para el estreno de Capitán América: New World Order, la cuarta película sobre el centinela de la libertad en el Universo Cinematográfico (MCU, por sus siglas en inglés), pero ya conocemos detalles sobre la esperada cinta.

Sam Wilson dejó de ser Falcon y tomó el escudo del Cap en la serie The Falcon and the Winter Soldier, por lo que será el actor Anthony Mackie el nuevo actor que interprete al personaje en un largometraje en el que también debería regresar Sebastian Stan como Bucky Barnes.

No hay muchos detalles sobre la trama de Capitán América 4, que debería darle continuidad a los sucesos finales en el programa de Disney Plus. Lo que sí sabemos es que Julius Onah será el director del filme y muchos reconocen su experiencia como cineasta.

Tim Roth elogia la elección de Julius Onah

En una entrevista concedida a Comic Book y citada en el sitio web de Cinemascomics, el actor Tim Roth, quien interpreta a Emil Blonsky, mejor conocido en el universo de Hulk como Abomination y quien reapareció en She Hulk, expresó su apoyo a la contratación de Onah como el director a cargo de Capitán América: New World Order.

Tim Roth y Julius Onah

Roth y Julius Onah trabajaron juntos en Luce (2019). El intérprete describió al cineasta como “un ser humano extraordinario” y aseguró que Marvel Studios y Capitán América 4 están “en buenas manos”.

“¡Oh! Wow. Me encanta la película Luce. Déjame decirte algo, Julius Onah es increíble. Es un ser humano extraordinario y la historia que contamos… Julius es extraordinario. No sabía que iba a encargarse de Capitán América 4″.

Tim Roth agregó: “Marvel Studios se acercó a mí para preguntarme por él. Escribí cartas y esas cosas. Me alegro mucho si lo ayudé. ¿Sabes qué? Están en buenas manos. Estoy muy contento. No lo sabía. Me acabas de dar una alegría”.