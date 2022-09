Billy Joel y los jefes de Nintendo en una noche para el recuerdo: la anécdota de Reggie con Miyamoto

El estrés que puede generar la presentación de una nueva consola puede calmarse con una divertida noche previa de música, y si es con Billy Joel, mucho más. Reggie Fils-Aimé, antiguo jefe de Nintendo of America, contó cómo llevó a Shigeru Miyamoto y Eiji Aonuma a ver un concierto del cantante norteamericano antes del lanzamiento del Nintendo Switch en 2017.

Reggie contó la anécdota durante su charla en la PAX West, evento que se está realizando en la actualidad, La PAX West se autodefine como “una celebración de los juegos y la cultura de los juegos con paneles que invitan a la reflexión”.

La presión reinaba en el ambiente, con la Nintendo Switch en el centro. El éxito o el fracaso en las ventas siempre preocupa a cualquier ejecutivo, aunque sea Miyamoto con sus décadas de experiencia. Y esto lo sabía Reggie, que hizo pasar a sus amigos japoneses una noche de alegría con Billy Joel.

Para los más jóvenes: Billy Joel es uno de los grandes cantantes y compositores de los 70 y 80 en Estados Unidos. Su sencillo Piano Man es uno de los más reconocidos, pero también otros como The Stranger, Seen The Lights Gone Out On Broadway, New York State of Mind o Allentown.

Billy Joel ha ganado seis premios Grammy, vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y se encuentra en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1999.

La anécdota de Reggie Fils-Aimé con Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma y Billy Joel

Reggie, que estuvo al frente de Nintendo of America entre 2006 y 2019, contó previamente la anécdota, en una entrevista con Phil Spencer.

“Una de las mejores mezclas de la música y Nintendo fue escuchar a Billy Joel en uno de sus conciertos mensuales en el Garden con el Sr. Miyamoto y el Sr. Aonuma”, relata Reggie.

“Así que esto fue justo antes del evento de lanzamiento de Nintendo Switch a principios de 2017. Y después de trabajar todo el día en la actividad de preparación y prepararnos para lo que estábamos haciendo, necesitábamos una oportunidad para relajarnos, así que todos fuimos al concierto y trajimos al Sr. Miyamoto por la entrada trasera del Jardín para que no se le acercaran en tropel”.

“Y realmente fue muy divertido ver cuánto él y el Sr. Aonuma disfrutaron la música. Sabían todas las canciones que cantaban y era muy divertido”, contó el antiguo jefe de Nintendo of America.

Reggie contó de nuevo la anécdota en la Pax West, y la podemos ver gracias al video subido por Bo Talks Media, presente en el evento. “Fue verdaderamente divertido de ver”, dijo el ejecutivo, recordando la importancia de las pasiones más allá del trabajo, y la belleza de la música para calmar los ánimos.