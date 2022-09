Scarlet Witch como Daenerys Targaryen: El día que Elizabeth Olsen fracasó en una audición de Game of Thrones

La huella de Game of Thrones en la historia de las series es enorme, y buena parte de responsabilidad tiene Emilia Clarke como Daenerys Tarkaryen, Khaleesi. Pero la actriz pudo ser distinta: Elizabeth Olsen, Scarlet Witch en el Universo Cinematográfico de Marvel, audicionó para hacer de la reina.

Olsen contó la anécdota durante el programa Live! with Kelly and Ryan, con Kelly Ripa y Ryan Seacrest, hace un par de años. La recordamos, cuando está en HBO Max House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones.

Lo más curioso es que la misma Emilia Clarke estuvo cerca de no quedarse con el papel, ya que el episodio piloto lo protagonizó Tamzin Merchant.

Elizabeth Olsen y su desastrosa audición como Daenerys Targaryen en Game of Thrones

“Había olvidado que audicioné para eso”, contó Olsen. “Alguien preguntó sobre peores audiciones, esto fue en una mesa con periodistas, no el mejor momento para recordar algo así, y yo no podía recordar alguna audición, pero luego recordé que lo había hecho para Game of Thrones”.

“Era la escena donde a Khaleesi la prendían en fuego, entonces ella comienza a decir este discurso muy importante. Yo estaba en este pequeño cuarto y leía con la directora de casting nada más. Y hasta allí llegué. Fue muy malo”.

La escena puede corresponder a la primera temporada, durante el funeral de Khal Drogo, o a la sexta, cuando Daenerys Targaryen enciende el centro de reuniones de los Dothraki para hacerse con Vaes Dothrak.

“Es horrible (saber lo mal que te está yendo)”, continúa Olsen. “Pensaba: es incómodo para mí, para la directora, nadie lo está disfrutando”.

“Creo que hoy en día puedo decirlo (que no era para mí). Decir ‘¿Saben qué? Creo que no le hago justicia a esto. Ojalá haya sido en un momento diferente”.

Elizabeth Olsen se convirtió en Wanda Maximoff – Scarlet Witch, protagonizando Doctor Strange en el Multiverso de la Locura junto con Benedict Cumberbatch. También tuvo su serie propia en Disney Plus, WandaVision.