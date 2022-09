Nintendo 3DS: Anuncian un nuevo videojuego físico para la descontinuada consola

Lanzada en 2011 y descontinuada en 2020, las consolas de la familia Nintendo 3DS pueden sacarse de ese viejo cajón que las protege como un tesoro y pueden ser desempolvadas por los que aún la conserven: tenemos un nuevo videojuego.

Limited Run Games, la compañía distribuidora de videojuegos estadounidense, anunció a través de su cuenta de Twitter el lanzamiento del juego físico Go! Go! Kokopolo: Harmonious Forest Revenge / Anniversary Collection: Dual Pack, una recordada franquicia por los jugadores de Nintendo que regresa desde este 2 de septiembre.

El dual pack incluye el Go! Go! Kokopolo – Harmonious Forest Revenge, desarrollado por Tanukii Studios Limited, y el Go! Go! Kokopolo 3D Space Recipe For Disaster.

Ambos son lanzamientos estándar, por lo que obtienes cada juego en un cartucho, junto con las respectivas cajas. Cada uno vale 35 dólares y el dual pack tiene un valor $70.

La versión que solo es dual pack incluye los dos videojuegos para la Nintendo 3DS y una funda, de acuerdo a lo reseñado en el reporte del sitio web de Go Nintendo.

Go! Go! Kokopolo Dual Pack Edition

También lanzaron una edición coleccionista

La más espectacular de las versiones es la edición coleccionista, que tiene un valor 100 dólares. Aunque pueda parecer costoso tomando en cuenta que se trata de un producto para una consola descontinuada, los amantes de esta franquicia de videojuegos sabrán apreciarla.

La edicón coleccionista incluye el Go! Go! Kokopolo – Harmonious Forest Revenge, el Go! Go! Kokopolo 3D Space Recipe For Disaster para Nintendo 3DS, la funda del dual pack, un CD con la banda sonora de Go! Go! Kokopolo, una hoja con stickers y una moneda metálica conmemorativa.

Go! Go! Kokopolo Dual Collector's Edition

Go! Go! Kokopolo – Harmonious Forest Revenge fue uno de los mejores videojuegos que se recuerde para la Nintendo 3DS, con el gato montés Kokopolo como protagonista, deshaciéndose de sus enemigos en el mapa.