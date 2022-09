Dragon Ball: maravilloso isekai basado en la obra de Akira Toriyama tiene a Yamcha como protagonista

El alcance de Dragon Ball en el mundo entero hace que su éxito a veces se pierda de vista. El Fan Service le genera a la obra de Akira Toriyama que se mantenga con vida desarrollando historias alternas que, aunque no formen parte del canon, se convierten en aventuras interesantes para prestarles un poco de atención.

Ese es el caso de un maravilloso isekai que tiene a Yamcha como protagonista de la aventuras. La historia no ignora los eventos originales de Dragon Ball, como sí lo hacen otros manga y animé de terceros escritores.

Pero presenta un futuro alterno basado en un personaje externo sobre el que se desarrolla todo este entramado.

Vamos a irles explicando de qué se trata todo esto para que le echen un vistazo y quizás les pase que se queden enganchados.

De acuerdo con lo que publica el portal Alfa Beta Juega, este manga se llama Dragon Ball: That Time I Got Reincarnated as Yamcha; traducción de “La vez que reencarné en el cuerpo de Yamcha”. Está escrito por Dragon Garow Lee, ilustrador de manga reconocido por sus FanArts de la obra de Akira Toriyama.

Yamcha comienza siendo un mercenario que se une a Gokú y sus amigos. Se ha dedicado a deportes como el baseball. Fue novio de Bulma, por largo tiempo.

Yamcha como “protagonista” de Dragon Ball

La historia es así. Hay un personaje principal, un niño anónimo, que es fanático de Dragon Ball. En un pésimo día muere de forma trágica al caer por las escaleras y se da cuenta que reencarna en el universo donde se desarrollan las historias de Akira Toriyama.

Pero no solo aparece en la Tierra en la que se desarrolla Dragon Ball, sino que además está dentro del cuerpo de Yamcha.

Lo más interesante es que este niño en el cuerpo de un Guerrero Z conoce todo lo que va a suceder en las historias, debido a que ya las leyó por completo. Entonces, el Yamcha que no es Yamcha colabora para que todo ocurra tal y cómo está previsto en este universo alterno.