The Lord of the Rings: The Rings of Power | Cuándo y a qué hora se estrenan los episodios en Amazon Prime Video

The Lord of the Rings: The Rings of Power

La hora ya casi está aquí. Queda muy poco para el estreno de una de las series de TV más esperadas de los últimos tiempos. Estamos hablando de The Lord of the Rings: The Rings of Power, la serie exclusiva de Amazon Prime Video.

Pero el motivo de tal nivel de expectativa es peculiar. Esta producción nació en aquel curioso momento de furor donde absolutamente todas las plataformas de streaming estaban buscando al siguiente sucesor de Game of Thrones.

HBO anunció House of the Dragon, Netflix su adaptación de The Witcher y por su parte Jeff Bezos abrió la billetera para quedarse con los derechos de casi todo el universo de JRR Tolkien y El Señor de los Anillos.

En aquel momento la conjetura lógica es que se podría adaptar la historia de la trilogía de Lord of the Rings en formato de serie.

Pero pasó poco tiempo antes de que descubriéramos que en realidad la ambición era otra: crear una historia original situada en ese mismo universo, aunque en una línea de tiempo muy distinta.

The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrena en estas fechas

Hoy primero de septiembre de 2022 se estrena finalmente a a través de Amazon Prime Video la serie de The Lord of the Rings: The Rings of Power.

La cuestión curiosa aquí es que tendremos no uno, sino dos episodios llegan este jueves, o el viernes, según la zona horaria de cada usuario de la plataforma.

The Lord of the Rings: The Rings of Power Amazon

Y es que con su amplia presencia global los horarios de estreno y liberación de los episodios en este servicio pueden resultar un poco confusos. Por ello hemos organizado esta práctica guía.

En sentido estricto, el estreno de la serie sería este jueves primero de septiembre a las 6:00 p.m. (18:00 horas) del horario del Pacífico, mejor conocido como PT. Pero los demás episodios de la temporada en realidad se estrenarán mucho más tarde.

Así que, a grandes rasgos, la premiere de The Lord of the Rings: The Rings of Power seguiría este orden:

18:00 PDT -- Jueves, 1 de septiembre

20:00 México - Jueves 1 de septiembre

21:00 Chile y EDT - Jueves 1 de septiembre

22:00 Brasil -- jueves 1 de septiembre

2:00 Reino Unido: viernes 2 de septiembre

3:00 hora de verano de Europa Central, viernes 2 de septiembre

5:30,hora estándar de la India, viernes 2 de septiembre

10:00 hora estándar de Japón, viernes 2 de septiembre

11:00 Australia -- viernes 2 de septiembre

13:00 Nueva Zelanda, viernes 2 de septiembre

Por desgracia este será el único día en el que podremos ver la serie “temprano” ya que los siguientes episodios serán liberados cada jueves pero tres horas más tarde.

De modo que en el caso de México los siguientes episodios estarían disponibles desde las 9:00 p.m., mientras que en Chile sucedería a las 10:00 p.m.