REVIEW | The Last of Us: Parte I ahora en PS5: la historia de Ellie como siempre se debió ver

The Last of Us está de regreso. Ahora, la Parte I de la historia de Ellie está en formato PlayStation 5 y lo revisamos para contarles nuestras impresiones. Pero antes de cualquier expectativa, hay que entender lo que el juego es: un remake. Hemos visto que muchos portales plantearon la falta de novedades, cuando, insistimos: es un remake. Y como tal, está bien logrado. La pregunta clave aquí es: ¿Era necesario?

Lo vamos a responder de a poco, pero mientras es un sí: el salto gráfico a PlayStation 5 es notorio, bien logrado y créeme que con el televisor correcto, la experiencia de juego se disfruta aún más. Si nunca has jugado The Last of Us, y quiere comenzar con esta versión, muy bien. Playstation 5 es capaz de ofrecer (resolución 4K dinámica a 60 fps o 4K nativos a 30 fps.

TLOU

Tal vez no es “que hiciera falta”, pero en los últimos años los remakes han logrado precisamente esto: traernos grandes juegos de generaciones pasadas con las gráficas que merecen. Aquí juega un rol clave el factor nostalgia.

Los cambios

No olvidemos que este juego sale tras The Last of Us: Parte II. Y pareciera ser que sus mejoras gráficas también tienen un toque de aquella historia. Como que luce con mejor gráfica, pero con un tono algo más sombrío, realista y hasta algo más crudo.

TLOU

Los rostros se ven mucho más realistas, que incluso se siente como si fueran distintos. Pero todo “para bien”. Incluso los diálogos y escenas que ya antes nos “golpeaban”, ahora se sienten aún más. Como una película. Pero insistimos: es un remake.

TLOU

¿Hemos visto cinemáticas mejores? Sí. Pero revivir The Last of Us, mejorado, merece la pena. Igual nos brindaron algunas notitas extra que, para quienes no son tan nostálgicos del juego en si, van a apreciar (porque sí, hay quienes quieren que el remake no sea solo remake e innove un poco). Agregaron la mesa de mejora de armas de The Last of Us 2, más armas, más diversión.

Además, la IA de los enemigos ha sido mejorada, y con esto, la dificultad del juego ha subido. Esto fusiona ambas cosas: mejoras en el inventario y el arsenal, la nueva dificultad nos invita a explorar todas las posibilidades de movimiento por los escenarios para afrontar nuevos ataques al enemigo.

TLOU

Y también nos agregaron más chiches: un par de nuevos modos (el de muerte permanente y la posibilidad de cronometrar la partida para los speedrunners) y una mejora en el Modo Foto, prácticamente idéntico, de nuevo, al de ‘The Last of Us Parte II’.

The Last of Us Part I releases on September 2nd!



🌿 Rebuilt, next-gen visuals & gameplay

📸 Evolved Photo Mode

🏃‍♂️ Speedrun Mode

💀 Permadeath Mode



Pre-order today for early unlocks & bonuses: https://t.co/pzKDNKQZVd



Watch the full launch trailer: https://t.co/vyLQj2cihc pic.twitter.com/kR8ppHMp9v — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 24, 2022

Lo que sí, lo que no: el resultado

Y, SPOILER PARA QUIENES NO LO JUGARON: el modelado del doctor en la escena final se ha editado para que corresponda al del padre de Abby. hay que reconocer que el audio 3D y las opciones de accesibilidad brillan con luz propia y son un paso adelante. Pero, por ejemplo, se extraña que aprovecharan las novedades del control de PS5 y su sensibilidad.

TLOU

¿Comparación gráfica entre PS3, PS4 y PS5? En este video la puedes ver:

En resumen, si esperas novedades y “algo nuevo” este remake no te lo dará. Pero si eres de las personas que simplemente disfrutan de la nostalgia y los saltos gráficos, este es un imperdible. Si nunca jugaste el videojuego también: es la mejor versión de The Last of Us para que te sumes a esta aventura por fin.

The Last of Us Parte I se lanzará el 2 de septiembre en PS5 y próximamente en PC.