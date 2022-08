Netflix mantiene su confianza en el animé y agrega nuevos programas y clásicos legendarios

Unos de van, algunos se quedan, otros llegan. Si bien Resident Evil y Q-Force no contaron con suerte y fueron canceladas, Netflix mantiene su confianza en el animé y está preparada para añadir nuevos contenidos y clásicos legendarios.

El sitio web de Gaming Bible informa a través de un reporte que la plataforma de streaming se asoció con Nippon TV, la cadena de televisión nacional de Japón, propiedad del Yomiuri Shimbun.

Esa alianza llevará a la gran N 13 nuevas producciones a su catálogo. El 1 de septiembre, los suscriptores podrán ver los primeros 38 episodios de Hunter X Hunter en 104 países, incluidos España, Italia, Finlandia, Turquía, Sudáfrica, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Ese mismo día, Ouran High School Host Club estará disponible en 190 países y Claymore en 136.

Death Note, mucho Death Note

Además, los fanáticos de Death Note pueden frotarse las manos: Death Note, Death Note: Relight 1 y Death Note: Relight 3 aterrizarán también a Netflix, aunque estas producciones no tienen fecha confirmada.

'Death Note' es una series de anime más exitosas de la historia | Pinterest

Estas y otras producciones como From Me To You, From Me To You Second Season, Berserk, Parasyte - The Maxim, Nana, Hajime No Ippo no estarán disponibles en todos los países y solo serán visualizados en los principales mercados de Netflix.

En el caso de Death Note: Relight 2, está recibiendo un lanzamiento más limitado, aterrizando en solo 14 mercados.

El director de animé de Netflix, Kohei Obara, declaró anteriormente que la mitad de sus suscriptores a nivel mundial vieron animé en el servicio en 2021, por lo que la compañía está apostando fuertemente por el género.

Por su parte, Akane Inoue de Nippon TV, se expresó sobre la asociación con el servicio de streaming: “Nos sentimos verdaderamente honrados de anunciar este nuevo acuerdo con Netflix para algunas de nuestras series de anime más queridas en nuestro catálogo. No tengo ninguna duda de que los fans del anime hablarán de estos títulos en todo el mundo”.