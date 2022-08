House of the Dragon: qué simboliza cada elemento en su nueva intro

House of the Dragon HBO

Con el estreno del segundo episodio de la primera temporada de House of the Dragon por HBO recibimos la grata sorpresa de que finalmente se le integró una secuencia de intro para los créditos.

El primer capítulo con el que arrancó este spin-off de Game of Thrones se distinguió por plantear una historia muy interesante. Pero también por omitir una secuencia introductoria animada.

Este último fue, durante muchos años, uno de los elementos más distintivos de la serie original, en donde el legendario tema principal y el montaje de los títulos se convirtió en objeto de culto para la cultura popular moderna.

Un perfecto indicador de ello es la cantidad de parodias que hemos visto en torno a esa secuencia a lo largo de los años. Así que echamos de menos ese detalle.

Por fortuna para el segundo episodio recibimos por fin un intro animado con una serie de detalles profundos y elaborados, a la altura de lo que vimos en Game of Thrones. Es hora de analizarlo a mayor detalle.

Qué historia nos cuenta la secuencia de créditos iniciales de cada episodio de House of the Dragon

Al momento de escribir la presente nota HBO no ha liberado de manera oficial el video con la secuencia animada de créditos para House of the Dragon. Sin embargo existen ya múltiples fuentes de consulta en la red que no han sido retirados y gracias a ello es posible analizar un poco sobre todo lo que se cuenta ahí.

El mejor punto de partida para estudiar la narrativa y simbolismo de esta secuencia es viéndola antes de abordarla. Así que aquí la tienen en un par de alternativas distintas de visualización:

the opening of #HouseoftheDragonpic.twitter.com/PrsbAa15Lj — house of the dragon scenes (@sceneshotd) August 29, 2022

Como podemos la secuencia con los títulos de apertura contiene una serie de insignias que representan a diferentes Targaryen, incluida la Princesa Rhaenyra.

Puedes ver la misma insignia en el collar que le dio el Príncipe Daemon en el primer episodio ahí de forma clara, junto a otros símbolos que se relacionan con los personajes de esta familia.

La sangre significa muchos elementos a su vez: la obsesión de la Casa Targaryen por mantener la pureza de su linaje, su lema de “fuego y sangre” y la destrucción que finalmente les sobrevendrá. Algo que no es un spoiler si han visto Game of Thrones.

El escenario de fondo de los créditos iniciales parece ser exactamente el mismo que el modelo de Old Valyria en las cámaras del rey Viserys.

'House of the Dragon' Foto: Reprodução HBO Max

Valyria fue una vez la ciudad capital de una gran civilización que fue destruida con la erupción de un volcán cataclísmico. Solo la Casa Targaryen sobrevivió, porque había establecido Dragonstone al otro lado del Mar Angosto.

En la secuencia encontramos ligeras alusiones a eso, aunque aquí la lava es reemplazada con sangre y hasta parece insinuar el orden de cruces y conflictos entre personajes.

Es muy probable que, conforme más avance esta serie, más secretos descifremos en los créditos.