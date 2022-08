House Of The Dragon: ¿Cuál es el origen de la Casa Hightower?

Durante el primer episodio de House Of The Dragon vimos como la Mano del Rey Viserys I, era Otto Hightower perteneciente a una casa que no aparece en las 8 temporadas de Game Of Thrones.

A pesar de que estamos en una etapa introductoria de la serie precuela producida por HBO, es importante identificar la importancia que tendrá esta familia dentro del desarrollo de la historia.

Para dar continuidad a esa cercanía con el reinado de los Siete Reinos, Ser Otto Hightower aprovecha la muerte de la reina Aemma, para aconsejar a su hija Alicent Hightower a que se acerque al rey Viserys.

Esa acción para la tabla de ajedrez que nos tienen acostumbrado en la historia creada por George R.R. Martín, busca otorgarle al heredero de la dinastía Targaryen ese hijo varón que pueda heredar el trono, a pesar de la sucesión elegida a la princesa Rhaenyra Targaryen.

'House of the Dragon' Foto: Reprodução HBO Max

Árbol Familiar de los Hightower

Para conocer la relación que tiene esta familia con el poder, hay que repasar los libros de la serie “Canción de hielo y fuego” donde se inspira las series de Game Of Thrones y House Of The Dragon.

En los resúmenes realizados por los fans, se resalta que Alicent no es el primer Hightower en tener estrechos vínculos con los gobernantes Targaryen, ya que la casa tiene una larga historia con ellos desde su primer líder, Aegon el Conquistador.

Antes del reinado del rey Aegon I, los Hightower eran gobernantes por derecho propio, y la casa fue fundada durante la Edad del Amanecer por el rey Uthor de la Torre Alta.

Durante la Guerra de la Conquista de Aegon Targaryen, Lord Manfred Hightower escuchó al Septón Supremo y no se unió a su señor feudal, el rey Mern IX Gardener, quien marchaba a la batalla conocida como Campo de Fuego. Cuando Aegon el Conquistador llegó a Antigua, Manfred abrió sus puertas. Aegon no atacó la ciudad, y el Septón Supremo lo ungió, y reconoció el derecho de la Casa Targaryen a gobernar los Siete Reinos

Luego, durante la Rebelión de Robert, los Hightower permanecieron leales al rey Aerys II y la dinastía Targaryen. Ser Gerold Hightower, el Lord Comandante de la Guardia Real, fue asesinado en la Torre de la Alegría. Los Hightower juraron lealtad al nuevo rey, Robert Baratheon, tras la caída de los Targaryen.

Los Hightowers en la serie de Game Of Thrones

El único personaje de los Hightower que apareció en Game Of Thrones fue Ser Gerold Hightower, el Lord Comandante de la Guardia Real bajo Aerys “El Rey Loco” Targaryen. Aun así, Gerold solo apareció muy brevemente durante la visión de Bran de la Torre de la Alegría en Flashback de la temporada 6 de Game of Thrones. El descendiente de Hightower era uno de los caballeros que custodiaban a Lyanna Stark, con el personaje siendo asesinado por Ned Stark y sus compañeros soldados en la lucha subsiguiente.

Sin embargo, otro personaje que tiene lazos sanguineos con esta casa es Margaery Tyrell quien es hija de Alerie Hightower y Mace Tyrell.