The Gore Gore Girls: la perturbadora película que dio origen a una nueva era en el cine [FW Opinión]

The Gore Gore Girls | Rendimos tributo al cine gore con una reflexión sobre The Gore Gore Girls, la cinta que dio origen a una nueva era fílmica de terror y sangre.

El gore, nos guste o no, marcó a su modo un antes y un después en la historia del cine, sobre todo en lo que refiere a dicho subgénero del terror. La reciente Muestra de Cine Lo + Prohibido en Madrid lo dejó en claro.

Tal como relatan nuestros amigos del diario El País, esta edición del festival se tomó la libertad de rendirle un peculiar tributo a la cinta que originó una nueva etapa de un estilo que lleva décadas circulando: The Gore Gore Girls.

Herschell Gordon Lewis fue la figura central y objeto de tributo en el festival es a final de cuentas el hombre detrás de este filme perturbador, que hizo bastante ruido particularmente para su época.

Bajo tal perspectiva e inspirados por la pieza del diario, vale la pena dar un breve recorrido por la historia de este sujeto que marcó un antes y un después.

Nace el cine de terror con The Gore Gore Girls hace medio siglo

Herschell Gordon Lewis curiosamente era un profesor de Literatura Inglesa en la Universidad de Misisipi y tal vez jamás habría impactado en la industria del cine si no hubiera conocido al productor David Friedman.

Derivado de ese encuentro surgieron los primeros trabajos de serie B, plagados de desnudez, violencia y asesinatos con cierto pudor. Fue en ese lapso que surgió Psicosis de Hitchcock en 1960 y Lewis decidió ir en dirección opuesta experimentando con lo que serían los elementos centrales del cine gore: cuchillos, tripas, cubetas de sangre y cuerpos desmembrados.

“Hitchcock mostraba los resultados, pero no la acción, porque no podía arriesgarse a que lo rechazaran los cines. A nosotros no nos importaba.”

Es así como Lewis define y describe la esencia de su estilo que fue ¿refinando? con el pasó de los años. En 1963 estrenaron Blood Feast, la que para muchos es considerada como la primera película gore en la historia.

Se rodó en poco más de una semana y su presupuesto ridículo de USD $25.000 obligó a todo el equipo de producción a ponerse creativos con la sangre y violencia lo que marcaría una tendencia que se iría refinando con los años.

The Gore Gore Girls Cine

Encontraron en los autocinemas su principal foro de convocatoria y ahí Lewis y Friedman tuvieron la idea de repartir bolsas para vomitar en la entrada antes de cada función. Mejor mercadotecnia no pudieron concebir para la época.

Fue así como luego de un amplio camino recorrido The Gore Gore Girls fue estrenada en 1972. Lo irónico es que esta cinta fue también con la que el cineasta se retiró abandonando la silla de director.

Ahí un epílogo menos romántico cuando en 2002 decidió volver al cine con Blood Feast 2: All U Can Eat y el resultado fue no tan memorable.

Pero es mejor recordar el arco original de su trayectoria.