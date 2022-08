House of the Dragon estrena intro en su segundo episodio y nos recuerda a Game of Thrones

House of the Dragon HBO

House of the Dragon estrenó el segundo episodio de su primera temporada por HBO y nos topamos con una grata sorpresa al descubrir lo que sería el intro final de la serie, que nos suena bastante familiar.

Game of Thrones dejó una huella profunda entre sus fans. Particularmente entre los que vivieron la experiencia de acompañar a la serie desde su brutal inicio hasta su desdibujado desenlace.

Es por ello que las dudas en torno a este spin-off eran más que considerables, aunque cada temor estaba justificado.

Por fortuna el primer capítulo resultó estar a la altura de los mejores momentos de Game of Thrones, por lo que los fans parecen haber recuperado la calma.

Aunque, se señaló de manera recurrente un punto de reproche delicado: la inexistencia de un intro para el inicio de cada episodio.

El intro de Game of Thrones medio mundo lo conoce y es uno de los elementos más representativos de la serie original. Así que muchos reclamaron no contar con algo similar acá. Pero hay una sorpresa.

House of the Dragon ya cuenta con intro especial: hay un motivo para su ausencia en el estreno

Los fans y espectadores que se dieron cita la noche de este domingo para ver el segundo episodio de la primera temporada de House of the Dragon se toparon con una grata sorpresa. Al descubrir que el capítulo ahora sí venía con una intro.

Siguiendo el estilo de Game of Thrones se optó por repetir el tema central, integrando con ella una animación distinta, centrada en los temas y esencia de esta nueva historia. Pero lo mejor es verla en acción:

the opening of #HouseoftheDragonpic.twitter.com/PrsbAa15Lj — house of the dragon scenes (@sceneshotd) August 29, 2022

Hace falta que el canal oficial de Game of Thrones o HBO liberen de manera oficial la secuencia de inicio de House of the Dragon, pero a estas altruas múltiples canales de fans en YouTube ya han compartido esta nueva animación.

Por otra parte, en entrevista con Entertainment Tonight, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, los showrunners de la nueva serie explicaron por qué el primer episodio no contó con esta secuencia:

“Fue una elección creativa. Parecía importante que una vez que se levantaba el telón, por así decirlo, tener una secuencia de título se sentía como una indulgencia. Queríamos continuar y contar la historia de forma directa.”

Mientras que Ramin Djawadi, compositor de Game of Thrones y House of the Dragon, tuvo por su parte otra entrevista, ahora con Entertainment Weekly, en donde igual habló de esta nueva intro:

“Puedo decir esto, queríamos mucho mantener vivo el ADN de House of the Dragon del programa original. Escucharemos temas que recordaremos del programa original, pero debido a que todos son personajes nuevos, 200 años antes de la historia original, hay un montón de material nuevo que he escrito, muchos temas nuevos que escucharemos.

Lo que era importante para mí era mantener vivo el sonido general. El gran sonido de Game of Thrones, el instrumento principal siempre fue el violonchelo, y definitivamente volveremos a escuchar el violonchelo en el programa.”

Al final la secuencia se siente como algo muy familiar pero novedoso por los elementos visuales y lo que significan para la trama.