Critican la escena del parto en “House of the Dragon” y piden advertencias para televidentes sensibles en futuros episodios

El fenómeno “Game of Thrones” continúa con la llegada de “House of the Dragon”, la serie que nos devuelve a Westeros pero casi 200 años antes de los acontecimientos de la serie original, lo que si se mantienen es el mismo espíritu transgresor en sus imágenes y una escena en particular de su primer capítulo generó una enorme polémica entre los espectadores.

Si bien luego de 7 temporadas de violencia y sexo grafico en “Game of Thrones” pudiese llevar a muchos a pensar que ya los espectadores estarían preparados para todo, uno de los puntos más importantes de “House of the Dragon” resultó ser demasiado y las criticas no tardaron en llegar, en especial por la falta de advertencia previa.

Llueven críticas a “House of the Dragon” por la falta de advertencias de contenido sensible en su primer episodio

La cantidad de personas que vieron el primer episodio de la nueva producción de HBO rompió récords, pero una escena en particular, la del parto, dejó a muchos con el estómago revuelto y al no haber una advertencia antes del episodio, causó serios problemas.

Still Haunted by That Birth Scene on House of the Dragon? Same. pic.twitter.com/ZQaSqTUgCn — StatementTeam 🌫 (@TeamStatement) August 24, 2022

“Creo que es bastante traumático para cualquiera en realidad. Con 13 bebés muriendo todos los días en el Reino Unido, la situación también afecta directamente a una enorme comunidad de personas” comentó Jen Coates, directora de la organización benéfica de apoyo al duelo Sands.

Por otro lado, las redes han visto también una buena porción de la audiencia haciendo la misma queja, en Twitter, un usuario escribió “Todavía atormentado por esa escena del parto en House of the Dragon” y miles se sumaron a la misma sensación

Creadores de “House of the Dragon” responden a crítica

En torno a la gran polémica, el director del episodio, Miguel Sapochnik dijo a la prensa que había consultado a muchas mujeres antes de decidir incluir la escena. Parece que esta fue una de las decisiones más difíciles al momento de ensamblar el esperado comienzo de temporada.

Por su parte, el creador de la página web Doesthedogdie.com, John Whipple habló sobre el tema indicando que los servicios de streaming tienen advertencias muy amplias y que en el caso de HBO Max debe “adaptar las advertencias a cada usuario, posiblemente incluso recomendando qué mirar en función de los factores desencadenantes específicos de un usuario”.