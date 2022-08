29 de agosto “Día del Gamer”: estas 5 mujeres marcaron la industria de los videojuegos

Los videojuegos están rompiendo los estereotipos. Esta práctica ha dejado de ser sinónimo de ocio, más bien ha evolucionado en una profesión y deporte. Gracias a ello, hombres y mujeres han tenido la oportunidad de pertenecer a esta industria que parece no tener un límite. Hoy 29 de agosto es el día internacional del Gamer. Y es que el mundo de los videojuegos encanta a millones alrededor del mundo.

Dentro de la historia que comprende el desarrollo de consolas y títulos, mujeres han jugado un papel primordial y han dejado claro que esta materia no es dominada por hombres. Como lo señala el medio Forbes, existe hasta ahora la idea que las féminas son jugadoras de “segunda” o que terminan por ser una desventaja al momento de participar en un equipo; más equivocados no podrían estar.

Mujeres que marcaron esta industria

Bonnie Ross

Es una desarrolladora de videojuegos estadounidense. Es la vicepresidenta corporativa de Xbox Game Studios y encabeza 343 Industries, el estudio subsidiario que dirige la franquicia de videojuegos Halo

Jade Raymond

Es una productora de videojuegos canadiense, mayormente conocida por ser una de las creadoras de las franquicias Assassin’s Creed y Watch Dogs cuando era directora del estudio Ubisoft Toronto.

Por si eso no bastara, Raymond también forma parte de la dirección del WIFTI (Women In Film & Television International). Esta plataforma está dedicada a potenciar el trabajo de las mujeres en todas las vertientes de la industria visual.

Kirsten Duvall

Esta ejecutiva se licenció en la Universidad de Santa Clara (California) en Marketing y Finanzas. Y desde entonces su carrera ha sido meteórica. A lo largo de 8 años fue la Directora de Marketing de EA Sports en Electronic Arts. Durante esta etapa se encargó de coordinar las licencias y estrategias de marketing de empresas tales como la NHL, NBA o MLB.

Posteriormente Kirsten Duvall formó parte de Activision y Microsoft. En esta segunda casa brilló especialmente, al convertirse en la jefa de marketing de Bungie Studios (Halo 3), Lionhead (Fable 2) y Big Huge Games (Age of Empires III: The Asian Dynasties).

Ayami Kojima

Cuando hablamos de un diseño de los videojuegos que nos quite el hipo, muy probablemente muchos pensemos en la misma saga: Castlevania. Pero lo que quizá muchos no sepan es que los diseños más impactantes vienen de la mano de una mujer: Ayami Kojima.

Ayami Kojima es una artista conceptual de cómics y videojuegos. Es autodidacta; no acudió a ninguna escuela de diseño y fue descubierta mientras trabajaba como secretaria. Desde entonces ha desarrollado una importante carrera como diseñadora. Su trabajo más destacado es sin duda el diseño de Castlevania: Symphony of the Night

Aya Kyogoku

Aya arrancó formando parte de la saga Zelda. En concreto, como guionista de dos de sus juegos: The Legend of Zelda: Four Sword Adventures y The Legend of Zelda: The Twilight Princess. Este título catapultó a Kyogoku al éxito; no solo ha venido ya más de 8 millones de copias en todas sus plataformas, sino que también es el Zelda mejor vendido de toda la saga.

Después de su andadura con Zelda, Kyogoku se convirtió en la primera directora de Nintendo. Y lo hizo participando en otra de las sagas más prolíficas de la compañía: la conocidísima Animal Crossing.