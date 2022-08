¿Spider-Man en X-Men del 2000? Este curioso video muestra cómo el arácnido apareció en una de sus tomas

La popularidad de Spider-Man tiene un maravilloso ejemplo en Spider-Man: No Way Home. Esta película del 2021 contó con el protagonismo de los tres actores que lo interpretaron desde el 2002: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Pero, ¿sabías que el arácnido tuvo una “intervención” en X-Men, película del 2000 dirigida por Bryan Singer?

Todo fue parte de una broma del director, que quedó como un “easter egg” en la primera edición en DVD de la película, pero no en el DVD X-Men 1.5.

Singer quiso jugarle una broma a sus actores, James Marsden (Cyclops), Famke Janssen (Jean Grey) y Halle Berry (Storm), según relata IMDb en su sección de trivias y curiosidades sobre la película.

Para esto, le dijo a uno de los dobles, Scott Leva, que se vistiera con un traje de Spider-Man y que confrontara a Cyclops en el set.

Ya Leva tenía experiencia encarnando al Trepamuros: en Marvel Comics se puso el traje, sirviendo de modelo para la portada del cómic The Amazing Spider-Man #262 de 1985.

En la toma, Spider-Man se da cuenta que se encuentra en la película equivocada, retrocede y huye, con Cyclops persiguiéndole entre las risas de los actores.

El video de la hilarante escena de X-Men puedes verlo a continuación.

Spider-Man, un personaje que renació con el Universo Cinematográfico de Marvel

El arácnido contó con sus películas propias a partir de 2002: Tobey Maguire lo interpretó en las tres primeras (2002, 2004 y 2007), y Andrew Garfield lo hizo en The Amazing Spider-Man en 2012 y 2014.

Spider-Man No Way Home Fuente: Instagram.

Para 2016 entró en el Universo Cinematográfico de Marvel de la mano de Tom Holland, en Capitán América: Civil War. Sus películas individuales son Spider-Man: Homecoming (2017), Far From Home (2019) y No Way Home (2021): en esta aparecen sus dos antecesores, Maguire y Garfield.

Pronto se espera que los X-Men tengan un espacio en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Aparecerá en algún momento con ellos el Trepamuros?