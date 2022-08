House of the Dragon: ¿Quién es la esposa de Daemon Targaryen y cuál es su importancia en la serie?

Daemon Targaryen en House Of The Dragon (captura)

House Of The Dragon es la máxima apuesta de HBO para este año en su catálogo de contenidos. Por eso, la producción de esta historia cuenta con un presupuesto de US $20 millones por cada episodio.

Durante el primer episodio de esta historia, que transcurren 172 años antes de los hechos ocurridos en Game Of Thrones, vimos como los personajes principales se iban perfilando, esos son: el rey Viserys I Targaryen, su hija Rhaenyra Targaryen, y el hermano del rey, Daemon Targaryen, este último luce como el personaje que crea discordia en la trama, sin embargo, si algo sabemos de las historias de George R.R. Martin, es que no hay buenos ni malos.

Durante el primer episodio vimos que Daemon Targaryen pertenece al Consejo Privado del rey Vserys I, quien debido a la dificultad para tener hijos varones, se encuentra en un dilema por nombrar a su sucesor en el trono, entendiendo que solamente los hombres pueden ser elegidos como rey.

La personalidad de Daemon durante este primer episodio es el de un guerrero, impulsivo y con hambre para llegar al Trono de Hierro, como le corresponde, de acuerdo a las tradiciones de los Targaryen. Sin embargo, El rey Viserys I tomó la recomendación de los integrantes de su Consejo Privado y fuera de todo pronóstico, nombró a su hija Rhaenyra Targaryen como la heredera del trono.

Por su parte, Daemon se devuelve al Valle donde vive su esposa, Rhea Royce a quien odia, de acuerdo a varias de sus expresiones durante el episodio.

¿Quién es la esposa de Daemon?

Para conocer más sobre los sucesos ocurridos en House Of The Dragon hay que revisar los libros de George R.R. Martin, específicamente el libro Fuego y Sangre, perteneciente a su saga Canción de Hielo y Fuego. ( Es importante saber que lo siguiente puede contener muchos potenciales SPOILERS a lo que se verá en la serie) .

La primera esposa de Daemon Targaryen es Lady Rhea Royce quien encabeza la Casa Royce de Piedra de las Runas y es Señora de Piedra de las Runas durante el reinado de Viserys I Targaryen.

Rhea se casó con el príncipe Daemon Targaryen en 97 d.C. Se sabe que no tuvieron descendencia y que Daemon no la amaba; Rhea tampoco estaba enamorada de Daemon. El príncipe Daemon se refería a ella como la Zorra de Bronce.

Daemon siempre se expresó con desprecio hacia su esposa y le solicitó a su hermano la anulación de su matrimonio, siendo esta negada.

Detalles vistos en el primer capítulo

Durante el primer episodio se vio una relación especial de Daemon junto a una prostituta llamada Mysaria, con quien al parecer lo acompaña en su viaje de regreso al Valle. Los libros profundizan esa relación a otros niveles.

Al mismo tiempo, las primeras interacciones de Daemon junto a su sobrina Rhaenyra Targaryen denotan un vínculo un poco distinto a lo que harían dos familiares, y si recordamos la tradición de la familia de los dragones, pues no nos debe sorprender una futura relación.

En el libro Daemon tiene tres esposas, la primera, Rhea Royce no aparece durante el primer episodio transmitido en HBO, la segunda tiene una pequeña participación en su versión adolescente y la tercera esposa es la que puede cambiar el rumbo de lo que nos ha mostrado la serie hasta ahora.