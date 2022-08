House of the Dragon: ¿Cuál es el parentesco de los protagonistas de la serie con Daenerys Targaryen?

Daenerys Targaryen fue un personaje de Game Of Thrones que a medida que avanzaba la serie fue tomando protagonismo absoluto en su lucha por recuperar el trono arrebatado a su familia. Es por eso que con el estreno de House Of The Dragon, muchos recuerdan a la última sobreveviviente de la dinastía Targaryen.

Los sucesos que ocurren en House Of The Dragon son 172 años antes de los hechos que se desarrollan en Game Of Throne, por lo tanto, no habrá nunca una participación de “La rompedora de Cadenas”.

Por el contrario, se explicará una parte del origen de su familia y las tensiones que provocó su permanencia en el trono de los Siete Reinos.

¿Quiénes son los protagonistas de la serie House Of The Dragon?

Durante esta primera temporada, los protagonistas que nos muestra la serie son el Rey Viserys I, su hermano Daemon, y su hija Rhaenyra. Estas personas se separan de Daenerys por casi 8 generaciones, de acuerdo al árbol familiar que describe la historia desarrollada por George R.R. Martin en su libro “Fuego y Sangre”.

¿Cuál es el parentesco con Daenerys Targaryen?

Es importante advertir que la siguiente explicación proviene del libro de Martin y que puede ofrecer un Spoiler a la serie que transmite HBO.

La Madre de Dragones que vimos en Game Of Thrones, Daenerys Targaryen, está relacionada tanto con Rhaenyra como con Daemon a través de su segundo hijo, Viserys II, cuyo hijo Aegon IV tomó el trono. Más tarde, el hijo de Aegon IV, Daeron II, hizo lo mismo. Su hijo Maekar I se convirtió en rey más tarde, luego Aegon V, seguido por Jaehaerys II, y finalmente el padre de Daenerys, Aerys II, conocido como “Rey Loco”.