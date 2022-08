Black Adam y Shazam: lo que tienes que saber de esta dupla de DC para ir al cine

La recta final del 2022 es de grandes estrenos para DC Films. Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, se estrena el 22 de octubre, mientras que la secuela Shazam! Fury of the Gods llegará a los cines el 21 de diciembre, con Zachary Levi como el personaje principal

Estos dos personajes que renuevan la lista de películas del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés), tienen muchas conexiones en los cómics, en sus orígenes y hasta iban a tener una película live-action juntos.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de esta dupla para ir al cine preparado.

Black Adam vs. Shazam

Orígenes y vínculo

Shazam fue creado por Bill Parker y C.C. Beck, apareciendo por primera vez en Whiz Comics #2 (1940) de Fawcett Comics, siendo uno de los superhéroes más antiguos de la historia.

Whiz Comics #2 (1940)

Es además el alter ego de Billy Batson, un niño que al pronunciar la palabra mágica Shazam, acrónimo de los seis ancianos inmorales Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio puede transformarse en un adulto disfrazado con poderes de fuerza sobrehumana, velocidad, vuelo y otras habilidades.

En el caso del supervillano y antihéroe Black Adam, también creado por Beck y Otto Binder, es un antiguo esclavo egipcio llamado Teth-Adam, que significa Poderoso humano y que es elegido por el mago Shazam para ser su sucesor debido a su presunta pureza moral. Sin embargo, pronto es corrompido por la inmensidad de sus poderes, una referencia que se hace en la primera película de Shazam.

Black Adam

Al decidir que debería gobernar el mundo, Adam derroca y mata al faraón y asume el trono egipcio. Enojado por esta traición, Shazam cambia el nombre de su errante campeón Black Adam, e incapaz de revocar los poderes que le dio a Adam, lo destierra a la estrella más distante del universo.

A partir de esa premisa, decenas de historietas fueron lanzadas y miles de lectores fueron testigos de la rivalidad entre Shazam y Black Adam.

Black Adam vs. Shazam

Clave: la Sociedad de la Justicia

Para la cinta de Black Adam, está confirmada la presencia de la Sociedad de la Justicia, un grupo que precede a la Ligade la Justicia, conformado por Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) y Doctor Fate (Pierce Brosnan).

Este punto es importante para la trama de la película, que se estrena antes que la secuela de Shazam, ya que el personaje que interpreta Levi fue alguna vez miembro de la Sociedad de la Justicia en los cómics y enfrentó a Black Adam.

¿Por qué no se dio el crossover live-action?

Fue el propio Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, quien reveló a Vanity Fair el plan original de Warner Bros: un crossover entre Black Adam y Shazam.

La describió como “una combinación de Black Adam y Shazam: dos historias de origen en una sola película. Ese era el objetivo, así que no fue una completa sorpresa”.

Sin embargo, el actor explicó que cuando leyó el guion, sugirió que hicieran películas separadas para que cada personaje tuviera su espacio y se narraran sus orígenes de forma correspondiente.

Lo más probable es que luego de Black Adam y Shazam! Fury of the Gods, los personajes se encuentren en un mismo camino. Su vínculo en los cómics es lo suficientemente importante como para que desarrollen una cinta digna para ambos, no por nada estas próximas películas reestructurarán todo el DCEU.