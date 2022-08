George R. R. Martin quería que Game of Thrones se extendiera por 10 temporadas como mínimo

George R. R. Martin quería, todos queríamos. El creador del universo de Game of Thrones confesó que pretendía que la serie de HBO se extendiera por 10 temporadas como mínimo, pero lamentablemente eso no ocurrió.

Juego de Tronos tuvo ocho temporadas en total, con la última estrenándose en 2019. Tras su final, los fans se mantuvieron en espera hasta el reciente lanzamiento de House of the Dragon, serie spin-off del programa original en el que Martin participa como productor ejecutivo.

Game of Thrones batió récords para la televisión, convirtiéndose en el programa más solicitado del mundo y ganando la mayor cantidad de premios Emmy para una serie dramática.

Sin embargo, el autor de las obras literarias que dieron forma a las adaptaciones live-action contó en una entrevista con The Wall Street Journal que quería que la serie durara “al menos 10 temporadas y tal vez 12, 13″.

Curiosamente, a George R. R. Martin le preguntaron por el criticado final del programa e ironizó respondiendo: “No contribuí a las últimas temporadas excepto, ya sabes, inventar el mundo, la historia y todos los personajes”.

George R R Martin (Steve Snowden/Getty Images for AMC Networks)

Más poder en House of the Dragon

Además, Martin reveló que tiene más influencia en House of the Dragon que en Game of Thrones. La nueva serie se basa en la novela Fuego y Sangre, uno de los best sellers del creador.

Su rol en el spin-off tiene sentido, luego de que el final de Juego de Tronos estuvieran en manos de los showrunners David Benioff y DB Weiss, señalados por el lamentable cierre de la serie.

El director de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, parece aliviado de haber cedido más control creativo a George R. R. Martin. Textualmente, le dijo al Journal: “No puedes hacerlo mejor que la persona que inventó el mundo”. Y vaya que tiene razón.

El primer episodio de House of the Dragon ya está disponible en HBO Max.