Bleach: Estos cosplay traen a los personajes a la vida real

Siempre que nos encontramos con un cosplay, nos sorprende por la excelente calidad de trabajo de sus creadores. Y en el caso del manga/animé Bleach, no hay excepción en la fidelidad de sus interpretes. Los trajes, peinados y en algunos casos los maquillajes, nos dejan en claro que este es un arte verdaderamente complejo.

También nos demuestran que los cosplay no se limitan a series populares de animé como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Kimetsu No Yaiba o Sailor Moon.

Tampoco se quedan en interpretaciones de la cultura Geek de occidente como los personajes de Marvel, DC Comics, Harry Potter o El Señor de los Anillos. Cuando de cosplay se trata podemos encontrar literalmente cualquier cosa.

Pero lo que vamos a compartir en esta reseña no se trata de alguna simpleza o mediocridad. Los cosplayers que se dedicaron a realizar estos trabajos de los personajes de Bleach se esforzaron en encontrar las similitudes con Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Orihime Inohue o el gran cazador Uryu Ishida.

Cosplays de Bleach

Bleach ha sido caracterizada por tener personajes crudos y poco sutiles a la hora de emitir una opinión. Eso le ha generado críticas de un sector del público y más amor por parte de otro. Por lo tanto, su creador Tite Kubo ha manifestado que no pretende cambiar ni una sola letra de su obra.

“Hay cero posibilidades de que cambie lo que dibujo para complacer a otros, así que no se preocupen por eso. A veces me pregunto qué decir a los jóvenes que comenten estos errores. Los lectores no tienen el privilegio de cambiar la historia. El privilegio es leerla o no, si no quieres leer la historia, es mejor que pares”, dijo.

El fan service que lo apoya le da un espaldarazo demostrándole su amor en las redes sociales con las ilustraciones y cosplays que les mostramos.