Tiempo transcurrido entre Zelda: Breath of the Wild y su secuela es el más largo entre juegos de la franquicia

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Han pasado más de cinco años del lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el último videojuego de la franquicia de Nintendo para la consola Switch, y todavía no tenemos una secuela.

De hecho, y de acuerdo con lo explicado en un reporte del sitio web de Go Nintendo, el tiempo que ha transcurrido desde el 3 de marzo de 2017, fecha en el que empezó a ser vendido en mencionado juego, es el más largo entre títulos de esta aclamada franquicia.

Exactamente desde el 19 de agosto se logró esta especie de récord, uno muy negativo para los jugadores, acostumbrados a saciar su hambre de novedades de Link y Zelda de forma más regular.

Lo más preocupante de esta marca de tiempo es que no estamos esperando para los próximos meses el lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, efectivamente, la secuela del último videojuego de la franquicia. Todos los informes apuntan a que llegará en algún momento de 2023, que parece muy lejano.

“El día de hoy (19 de agosto) marca la brecha más larga en la historia de los nuevos lanzamientos de la serie The Legend of Zelda desde el primer juego lanzado en 1986. El récord anterior de mayor tiempo entre lanzamientos fue Link’s Awakening y Ocarina of Time, que tomó 5 años, 5 meses y 15 días”, escribió el usuario @BombosMedallion en Twitter.

Today marks the longest ever gap in brand new releases for "The Legend of Zelda" series since the first game released in 1986.



The previous record for longest time between releases was Link's Awakening and Ocarina of Time which took 5 years, 5 months, and 15 days. pic.twitter.com/NclApkDvi1 — 🇵🇷Geo (@BombosMedallion) August 19, 2022

¿Qué se sabe de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, obra de Nintendo EPD en colaboración con Monolith Soft, ha sufrido varios retrasos en su desarrollo, principalmente por la pandemia del coronavirus COVID-19 y sus variantes. Sin embargo, el plan de Nintendo es que llegue al mercado en 2023.

“Tras los acontecimientos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la princesa Zelda junto a Link exploran un templo subterráneo en el que descubren que se encuentra un cadáver momificado. Después de que el cadáver tome vida y se levante, logrando elevar el castillo de Hyrule, Link deberá salvar al reino de Hyrule”, explica el argumento del videojuego.