Marvel: El UCM tiene 14 años con el mismo error de continuidad y She-Hulk es la oportunidad ideal para solucionarlo

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene un total de 29 películas y una veintena de series, si acumulamos las que en su momento salieron en ABC y diferentes servicios de streaming sin contar a Disney+. Es normal que en alguna de estas producciones ocurra algún error de continuidad o traspié que el equipo de directores dejó pasar.

Lo bueno de este sorprendente universo son dos cosas. La primera es que tienen dinero y talento por montones para reparar cualquier cosa que se les haya escapado.

La segunda es que las historias de los cómics y la maravilla del multiverso da pie para que se pueda jugar con las aventuras.

De esta manera es que aparece este error de continuidad del que parecen haberse olvidado. Esta “tortuga” se les escapó en 2008 en la producción de The Incredible Hulk; cumplió 14 años.

Se pensó que se iba a solucionar en las siguientes, pero la falta de una cinta individual con Mark Ruffalo hizo que más nunca se volviera a tocar este tema.

Un error de continuidad en el Universo Cinematográfico de Marvel

De acuerdo con lo que reseña la gente de Espinof, este error de continuidad ocurre en The Incredible Hulk del 2008, que no es menos que una de las primeras cintas del UCM bajo el imperio de Marvel Studios. La película fue dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por el sustituido Edward Norton.

El villano de esta cinta fue Abomination, encarnado por el grandísimo actor Tim Roth. Pero en el mismo largometraje se inició el despertar de El Líder (Samuel Sterns), protagonizado por Tim Blake Nelson.

Samuel Sterns hizo contacto con la sangre de Bruce Banner y de esta manera íbamos a tener, confirmado por el mismo actor) a El Líder en otros dos largometrajes. No obstante, Ruffalo no hizo más que salir en cintas de otros personajes o en los Avengers y nunca supimos lo que sucedió con este villano.

She Hulk es bastante continuista con lo visto en El Increíble Hulk en el año 2008.



Hacia el final de la película Samuel Sterns comienza a convertirse en El Líder cuándo gotas de la sangre que tenía guardada de Bruce Banner comienzan a caerle en una brecha que tenía en la cabeza. pic.twitter.com/5A9NE1Hf7Q — Alex Salvatore 🦸‍♂️ (@Alexromval) August 19, 2022

Según el portal citado, a Kevin Feige le preguntaron sobre este tema en una entrevista realizada en el 2017. El director de Marvel Studios le sacó el cuerpo al tema diciendo que en ese momento no estaban interesados en desarrollar a dicha amenaza.

“Si no puedes hacerlo bien, no lo hagas o hazlo después, y la idea de ‘¡Eh, yo también estoy aquí! Siguiente!’ no nos interesa”, dijo Feige.

She-Hulk, recientemente estrenada a través de la plataforma de Disney + tiene la oportunidad de darle entrada a este nuevo villano, recurrente en el mundo de Hulk. Pero no sabemos si esto terminará ocurriendo en los siguientes episodios.