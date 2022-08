HBO Max nos toma por sorpresa y libera el brutal primer teaser de la serie de The Last of Us

The Las of Us HBO Max aprovecha el estreno del spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon y libera un avance de The Last of Us y sus siguientes series.

La guerra de las plataformas de streaming parece que está por llegar a un nuevo y turbulento episodio gracias a HBO Max y el estreno de dos productos en concreto: The House of the Dragon y la esperada serie de The Last of Us.

Todos recordamos con nostalgia y cierto nivel de trauma la experiencia que representó ver el final de Game of Thrones. A estas alturas el consenso general es que se trató se una serie que empezó de manera extraordinaria y que termino de forma casi ridícula.

Es por ello que la noticia de la producción de un nuevo spin-off, House of the Dragon, traía serias dudas para los fans y los espectadores casuales.

Pero HBO Max no dio marcha atrás y la noche de este 21 de agosto de 2022 terminó estrenando el primer episodio que vino acompañado por una sorpresa inesperada.

The Last of Us se deja ver en un teaser inesperado

Junto con el estreno de ese primer episodio HBO liberó a través de su canal de YouTube y sus redes sociales oficiales un espectacular teaser con escenas de todas las producciones exclusivas que vienen en camino.

Se trata de un acto de mercadotecnia que muestra claramente el músculo de calidad que siempre ha distinguido a esta compañía y que podría hacer palidecer a su competencia que no cuenta ni remotamente con el mismo catálogo atractivo de futuros estrenos. Sí, estamos hablando de Netflix:

Para el caso de este video hay una avalancha de argumentos para mantenerse con la cuenta de HBO Max. Entre todas las escenas de las futuras series que veremos en la plataforma.

Pero el momento climático de todo llega al minuto con cuarenta y tres segundos, en donde arranca finalmente el teaser de The Last of Us.

El tiempo neto de lo que vemos de esta adaptación no llega siquiera a los 30 segundos de duración, pero vemos claramente ahí a Pedro Pascal y Bella Ramsey encarnando a Joel y Ellie en una producción de primer nivel.

Completan al reparto Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nick Offerman (Bill), Murray Bartlett (Frank) y Storm Reid (Riley Abel).

Estamos seguros que dentro de poco veremos más material sobre esta serie con el resto de los personajes presentes frente a la cámara.

Por desgracia la serie no se estrenará pronto y será necesario esperar hasta el 2023 para verla.