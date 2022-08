¿Debo ver Game of Thrones para disfrutar House of the Dragon? Todo lo que sabemos

House of the Dragon HBO Max

“Game of Thrones” fue uno de los fenómenos más importantes de la televisión de la década pasada, millones de personas quedaron prensadas a su historia, personajes y las tierras mágicas de Westeros, sitio al cual podemos volver con la llegada de “House of the Dragon”, pero lo que muchos se preguntan es ¿Hace falta ver “Game of Thrones” primero?

Basado en el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, la historia de la nueva serie de HBO tienen lugar poco menos de 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” y expande el universo ya establecido, además de dar una mirada mucho más cercana a la familia Targaryen, en especial en torno al tema de la sucesión del trono de hierro.

Si bien la serie tiene lugar siglos antes de “Game of Thrones”, ambas están muy relacionadas por la importancia de la familia Targaryen en el universo de George R. R. Martin, quienes dominaron todo Westeros gracias a haber domado a los dragones y que finalmente son el eje central de la exitosa serie principal.

Lo bueno para aquellos que no se sumaron al tren de la serie original estrenada en 2011, es que esto se trata de una historia totalmente nueva, con personajes nuevos y con suficiente distancia en la línea temporal de la historia como para que no se generen agujeros.

Lo que sí han resaltado algunas personas de la crítica que ya han podido verla es que, no estaría mal ver “Game of Thrones” primero o mientras se disfruta de “House of the Dragon”, para tener un mayor entendimiento del universo entero y no perderse de ningún Easter Egg.

La tan esperada serie llega a HBO y HBO Max el 21 de agosto de 2022, pero ya los medios han tenido acceso a algunos episodios y parece ser fiel al espíritu de la serie original, llena de traiciones, violencia y lujuria, enlazadas con una gran maestría en la narrativa cinematográfica.

Si bien no es un secreto que el final de “Game of Thrones” decepcionó a muchos, puede que HBO se logré redimir con esta nueva serie, la cual tiene una escala mucho menor, pero con la misma intensidad.