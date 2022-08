Disney+: estas series de Marvel suman puntos para una segunda temporada

Con el objetivo de extender aún más el Universo cinematográfico de Marvel, Disney decidió realizar series sobre personajes en específico a través de la plataforma de Disney+.

Ahora 2 años después de que Disney+ tenga en su catálogo más de 7 series originales sobre el MCU, muchos se preguntan cuáles de esas producciones tienen posibilidades de realizar una segunda temporada.

Recordemos que de algunas de estas series se conectarán con películas de cine que próximamente aparecerán en Marvel. Es por eso que Ms Marvel, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, entre otras difícilmente tengan continuación en la pantalla chica.

Sin embargo, otras historias tienen oportunidad de continuar otras temporadas dentro del mismo universo.

Series de MCU que pueden tener segunda temporada

Loki

Es sin duda la serie más valorada por los fans de Marvel en Disney+, y en efecto ya las grabaciones de una nueva temporada se está grabando en estos momentos.

Loki (Tom Hiddleston) ha muerto numerosas veces a lo largo de las múltiples fases del Universo Cinematográfico de Marvel, generalmente debido a una sobreestimación de sí mismo y la subestimación de sus enemigos. Y en el final de la temporada 1 de Loki, Sylvie (Sophia Di Martino), continuamente demasiado celosa en su búsqueda de venganza, hundió una daga en el corazón de He Who Remains y, por poder, sumió al universo en la locura.

What if...?

What If...? de Marvel Studios regresará para una segunda temporada a principios de 2023 en Disney Plus. La compañía estrenó un primer vistazo a la nueva temporada durante un panel en la Comic-Con de San Diego.

El tráiler está lleno de apariciones de personajes reconocibles en situaciones irreconocibles (Steve Rogers como el Soldado de Invierno), así como un episodio basado en la serie limitada 1602 del universo alternativo de Neil Gaiman. También hay una pelea entre los personajes de Shang-Chi y Odin, y Iron Man atrapado en el planeta basura Sakaar en un episodio especial de carreras.

Moon Knight

Esta serie protagonizada por Oscar Isaac sorprendió a los fanáticos de Marvel por su profundidad. Sin embargo, de momento no se tienen planes para una continuidad.

En el mejor de los escenarios la temporada 2 de Moon Knight es probablemente uno de los títulos no anunciados de la Fase 6 para los que Marvel ya se ha labrado un lugar en su calendario de lanzamiento. Eso, a su vez, sugeriría que los fanáticos del MCU pueden ver el estreno de la temporada 2 de Moon Knight en algún momento de 2024 o 2025.

Hawkeye

Durante el lanzamiento de esta serie se advirtió que sería una historia limitada, es decir, que no contaría con segunda temporada. Sin embargo, Marvel puede ser incluso más furtiva que Yelena, particularmente cuando se trata del futuro de sus grandes aventuras de superhéroes. Así que digamos que no toda esperanza está perdida todavía.

Si Loki y What if estrenó nueva temporada tras el éxito de su primera entrega, pues todo puede pasar.