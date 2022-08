Marvel: Confirman al primero de los Vengadores que estará en Avengers: The Kang Dynasty

Aún falta mucho para el 2 de mayo de 2025, fecha pautada para el estreno de Avengers: The Kang Dynasty, la quinta película de los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su siglas en inglés). Sin embargo, ya se conoce a uno de los superhéroes protagonistas.

Como indica el nombre de la cinta, los Avengers tendrán que unirse para enfrentar a la mayor amenaza que les haya tocado superar, incluso más poderosa que la que representó Thanos: Kang El Conquistador, interpretado por Jonathan Majors y quien debutó en el MCU en la serie Loki.

Hay algunas teorías sobre los Vengadores que aparecerán en la película, pero no se había confirmado nada, en teoría, hasta esta semana, de acuerdo con un reporte del sitio web de Cinemascomics.

El Vengador confirmado para Avengers 5

Tatiana Maslany, la nueva integrante del MCU como Jennifer Walters y protagonista de She Hulk, y Mark Ruffalo, el aclamado Bruce Banner / Hulk, concedieron una entrevista a The Hollywood Reporter, en la que, sin querer queriendo, confirmaron al primer Vengador que estará en Avengers: The Kang Dynasty.

Maslany, en medio de una broma, le pidió a Ruffalo que le permitiera ser el Hulk principal un año, algo que puede ser considerado como una petición difícil, tomando en cuenta que el actor lleva una década como Banner.

Esta fue la respuesta del intérprete del Gigante Esmeralda: “Está bien. Puedes tener tu año. Ella está ahora y no habrá otros Vengadores sin Jennifer Walters”.

She Hulk Imagen promocional

La afirmación sorprendió a la actriz y Mark Ruffalo agregó: “Eso es lo que he oído”. Esto confirma que los planes de Marvel Studios para Avengers 5 incluyen a She Hulk como una de las integrantes del grupo de héroes.

Jennifer Walters estaría acompañada por el Capitán América de Anthony Mackie, Doctor Strange, América Chávez, Clea, Loki, el Spider-Man de Tom Holland, Capitana Marvel, Ant-Man y la Avispa, Okoye y Shang-Chi, entre otros.