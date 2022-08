Jugadores de GTA Online se burlan de gamer de 32 años por ser “demasiado viejo” para jugar el videojuego

La franquicia Grand Theft Auto nació en 1997, año en el que se lanzó el primer GTA para computadoras y PlayStation 1, por lo que tiene sentido que jugadores de esa época aún sigan pendientes de la saga, pasándola bien con GTA V o GTA Online.

Esa probablemente sea la historia de M4taylor, un usuario de Reddit de 32 años que contó una lamentable anécdota en la que fue blanco de burlas por otros jugadores de GTA Online, lanzado en 2013 junto a la quinta entrega de la franquicia.

Después de mucho tiempo, este jugador decidió tomar su consola Xbox y jugar una partida de la versión online de la joya de Rockstar Games. En el videojuego, quiso unirse a un grupo de bandidos para perpetrar algún robo, pero los otros usuarios lo recibieron con burlas por su edad.

Las palabras del gamer afectado

A través del foro de Reddit, M4taylor contó los insultos que recibió solo por querer jugar GTA Online y preguntó a la comunidad si estaba muy viejo para jugar en línea.

“Recientemente comencé a jugar en línea y tomé GTA en una venta para Xbox. He sido un fanático de toda la vida de la serie GTA y, por lo general, continúo con mis días en solitario. De todos modos, tomé mi micrófono para participar en los atracos y comencé a hablar con la gente”, empieza el gamer.

Luego, el usuario detalló: “El atraco en el autobús de la prisión es una molestia sin comunicación. Hasta ahora solo se han reído de mí por tener 32 años y me han dicho que soy demasiado mayor para este juego, etc. ¿Estoy tan desconectado que realmente soy viejo y no debería ser parte de este juego?”.

“No me importa lo que diga la gente y dije en algunos comentarios que generalmente me río de cualquier cosa que se me presente en cuanto a toxicidad. Esto se me metió en la cabeza y creo que fue una semana de baja autoestima combinada con mocosos que se me metieron en la cabeza”, lamentó M4taylor.

Sin embargo, la comunidad del foro del videojuego en Reddit le mostró apoyo y defendieron el hecho de que no hay edad para divertirse con videojuegos: “Muchas gracias. Tuve una mala semana y esto me afectó. Gracias por ayudar a un hombre adulto que ignora a los niños en Xbox Live”.