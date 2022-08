House of the Dragon: Matt Smith explica los extraños vínculos entre los Targaryen en el spin-off de Game of Thrones

'House of the Dragon' Foto: Divulgação HBO

Estamos a tres días del estreno de House of the Dragon, la nueva serie de HBO Max y spin-off de Game of Thrones, en el que Matt Smith interpreta a uno de los personajes principales, Daemon Targaryen.

Este programa se basará en la casa Targaryen y en la novela Fuego y Sangre, escrita por George R.R. Martin, el creador del universo de Juego de Tronos.

La serie girará alrededor de dos personajes, la reina Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, y su medio hermano Daemon, quienes protagonizarán un conflicto familiar por el Trono de Hierro que ocupaba su fallecido padre, el Rey Viserys, en la piel de Paddy Considine.

La familia Targaryen tiene costumbres conocidas por los fanáticos y lectores de las obras de Martin, como su cercanía con los dragones. Pero una de las más peculiares es que, al venerar a los dioses de Valyria en sus inicios, mantuvieron la práctica del matrimonio incestuoso, casándose entre hermanos, primos y hermanos, tíos y sobrinos, con el fin de mantener la pureza de su sangre.

Matt Smith, recordado por interpretar a Philip Mountbatten, el Duque de Edimburgo en la serie The Crown de Netflix, habló de los extraños vínculos entre los Targaryen, en declaraciones citadas por el sitio web de Red Carpet.

Una dinámica familiar complicada

Smith, quien interpreta a Daemon, detalló que la relación entre los miembros de la casa Targaryen es mucho más que complicada: “Las dinámicas familiares de los Targaryens son real y profundamente complicadas. Pero por eso es interesante”.

“En un nivel, son extremadamente complejos, hacen cosas muy extremas. Si has leído el libro, sabes lo que hacen dentro de la familia y fuera de ella. Tienen vínculos extraños”, agrega el actor británico de 39 años.

Matt Smith destacó las diferencias entre cómo House of Dragon aborda el tema familiar en comparación con Game of Thrones: “Podemos decir que son una especie de familia normal y de eso nos estamos agarrando, de esa cosa como doméstica de su naturaleza. En eso es muy distinta a Thrones, que iba saltando por distintos mundos, esta es una historia mucho más localizada, esencialmente sobre un par de familias”.

House of the Dragon, una serie de 10 episodios, se estrena este domingo 21 de agosto a las 9:00 pm hora de Chile y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y México, 10:00 pm en Argentina.