“Necesitamos a las mujeres”: protagonistas se rinden ante el poder femenino en ‘House of the Dragon’

House of the Dragon HBO Max

La precuela de Game of Thrones, House of the Dragon está por llegar a las pantallas de HBO Max este 21 de agosto y ya promete convertirse en una de las favoritas del año.

Aunque de entrada sólo serán diez episodios, estarán cargados del drama que caracteriza al universo creado por George R.R. Martin, así como de una producción espectacular.

La trama se centrará en la Casa Targaryen y su problemático reinado en Westeros durante la sangrienta época conocida como La Danza de los Dragones, 200 años antes de los acontecimientos descritos en GOT. Cabe mencionar que abarcará el primero de los dos volúmenes del libro Fire and Blood, lo que da pie a más spin-offs que podrían ser lanzados a futuro.

En House of the Dragon tendremos a Rhaenyra Targaryen (interpretada por Milly Alcock en su versión joven y Emma D’Arcy en su etapa adulta) como uno de los personajes principales y el centro de la guerra civil. Ella es la única hija de Viserys Targaryen y Aemma Arryn, lo que la lleva a ser la legítima heredera al trono. ¿El problema? Que se supone que las mujeres no deberían gobernar.

“Una mujer no heredaría el Trono de Hierro porque ese es el orden de las cosas”, dice Princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best) en el trailer oficial, a lo que Rhaenyra responde: “Cuando sea reina voy a crear un nuevo orden” — House of the Dragon, HBO

En Nueva Mujer tuvimos la oportunidad de conversar en una mesa redonda con Matt Smith (Daemon Targaryen) y Fabien Frankel (Criston Cole), durante su paso por la Ciudad de México, sobre su participación en la serie así como del peso que tienen los personajes femeninos en ella.

“(Las mujeres) son geniales y creemos que Rhaenyra será una gran reina. Amamos trabajar con todas las actrices en el show. Creo que si quitas a todas las mujeres del mundo, los hombres nos mataríamos los unos a los otros”, respondió Fabien Frankel al preguntarle sobre el poderío de las mujeres en la saga. “Necesitamos a las mujeres. Yo fui criado por una madre soltera entonces les tengo mucho respeto”.

“Ellas son los personajes más poderosos. Esta historia gira esencialmente alrededor de las mujeres y desde muy temprana edad. Es fascinante”, intervino Matt Smith.

Y es que Game of Thrones tiene lugar en un mundo de fantasía con ciertos paralelos medievales en los que -históricamente- las sociedades eran meramente patriarcales, colocando a las mujeres en clara desventaja social, económica y política.

Sin embargo, para George R.R. Martin era esencial traer un equilibrio a través de personajes femeninos que no se dejan de nadie y que incluso ponen en aprietos a sus contrapartes masculinas. Brienne of Tarth, Arya, Cersei, Sansa y por supuesto Danaerys Targaryen son tan sólo algunas mujeres que impactaron a la audiencia. Ahora será Rhaenyra quien cargará con el peso en House of the Dragon.

Ser parte de una historia como ésta no es tarea fácil especialmente porque se trata de llevar a la pantalla personajes que ya existen en los libros y que cuentan con su propia base de fans. Además, hubo cierto descontento por el final de Game of Thrones, lo que significa cierta presión extra para la producción.

“Tratamos de crear algo original y entretenido al mismo tiempo que nos entregamos a los puntos claves de Game of Thrones: la guerra, el amor, la lujuria, la amistad y todo lo que hace esta historia grandiosa”, aseveró Matt Smith. “Claro que hay presión pero es una presión buena. Alguien tiene que hacerlo. Somos muy afortunados de ser parte de ello”. Frankel por su parte dijo con una gran sonrisa: “Los más felices somos nosotros”.

¿Qué importancia tienen los personajes de Frankel y Smith en la historia?

Matt Smith interpreta a Daemon Targaryen, hermano menor del rey Viserys I Targaryen y tío de la princesa Rhaenyra Targaryen. George RR Martin lo describió como un guerrero sin igual y un jinete de dragones. Aunque Daemon es consciente de que no es heredero al trono, busca formar alianzas que le permiten obtener más poder y eso incluye casarse con su propia sobrina.

El actor británico ha conquistado a la audiencia con su participación en series como Doctor Who y The Crown. Además de películas como Last Night in Soho y Morbius.

Fabien Frankel dará vida a Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real de Viserys I que posee “habilidades sobrenaturales” con la espada. Es el hijo del mayordomo del Señor de Blackhaven y no tiene derecho a la tierra ni a los títulos pero será clave en la guerra civil. Es muy cercano a Rhaenyra.