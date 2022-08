McDonald’s oficializa la llegada del menú favorito de Sebastián Yatra a Chile

El reconocido cantautor colombiano, Sebastián Yatra, es el primer artista que goza de su ‘Menú de Celebridades’ en esta parte del mundo. El ‘Menú Yatra’ estará disponible en los diversos restaurantes manejados por la empresa Arcos Dorados en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Salvador, Uruguay y Venezuela.

“Desde pequeño he ido tantas veces a McDonald’s, y su comida me ha acompañado en tantas etapas de mi vida que estar ahora en esta colaboración, haciendo mi propio menú, no sólo me emociona, sino que es algo que me hace mucho sentido. Me identifico con la forma en que inspiran felicidad”, aseguró Yatra acerca del lanzamiento.

Sebastián Yatra ya tiene 10 años en el mundo de la musica (Cortesía)

Este menú –que cuenta con la representativa Doble Cuarto de Libra con Queso, las clásicas papas fritas medianas, una adición de salsa BBQ, bebida, Sundae y un McCafé– se suma a las ‘Famous Orders’ que la cadena de comida rápida tiene repartidas por todo el mundo. El artista medellinense tendrá lugar en estos menús, compartiendo con algunas celebridades como BTS, J Balvin y Travis Scott.

“Todo el mundo tiene un menú favorito en McDonald’s, no importa qué tan famosos sean, todos tienen una orden preferida (...). Este menú fue creado personalmente por Sebastián Yatra, ya que cada producto es lo que a él le gusta comer en McDonald’s”, afirmó Santiago Blanco, Chief Marketing & Digital Officer de Arcos Dorados.

El autor de éxitos musicales como Traicionera, No Hay Nadie Más y Pareja Del Año, tendrá un menú estampado con su nombre en los diversos McDonald’s de los 17 países señalados. Los combos se podrán adquirir –además de físicamente en la tienda– a través de la aplicación móvil, por McDelivery y en AutoMac.