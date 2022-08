Johnny Depp podría volver a ‘Animales fantásticos’, pero sus fans le piden que no regrese

Luego de las difamaciones que enfrentó Johnny Depp por parte de su ex esposa Amber Heard, fue retirado de la saga del universo de Harry Potter’: ‘Animales Fantásticos, causando un gran malestar entre sus fans, pues Warner Bros. le dio la espalda en uno de sus momentos más complicados.

Ahora que se dio a conocer el veredicto final del juicio entre la ex pareja, donde Depp resultó victorioso, Mads Mikkelsen ha dejado entrever la posibilidad de que vuelva su papel como el villano Gellert Grindelwald.

Depp participó en la película de 2018, Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald y en 2020 fue sustituido por Mikkelsen.

¿Johnny Depp regresará a Animales fantásticos?

El famoso recuperó su imagen el pasado 1 de junio, luego de demostrar que eran falsas las acusaciones que expuso Heard sobre la presunta violencia doméstica que había ejercido sobre ella.

Desde ese momento, ha comenzado a rehacer su vida y volver de a poco a distintos proyectos, es por ello que Mikkelsen mencionó que la puerta para Depp podría estar nuevamente abierta para la nueva entrega de la cinta.

ÚLTIMA HORA: Mads Mikkelsen ha declarado que Johnny Depp “podría regresar” como Gellert Grindelwald en las próximas dos entregas de Animales Fantásticos. pic.twitter.com/JSJyPR1kz6 — El Profeta (@EiProfeta) August 15, 2022

“Ahora las cosas han cambiado. Ha ganado el juicio, así que veremos si vuelve. Podría hacerlo. Soy un gran fan de Johnny. Es un actor increíble, hizo un trabajo fantástico. No podría copiarle. Era imposible hacerlo porque había mucho de él. Habría sido un suicidio creativo. Así que tuvimos que inventarnos otra cosa, algo que fuera mío y que creara un puente entre ambos”, expresó.

Sin embargo, sus fans se niegan a que vuelva a la cinta, pues consideran que merece estar en un lugar donde no haya sido criticado y puesto en duda su palabra.

“Mikkelsen no hubiera actuado ahí si Warner no hubiese despedido muy injustamente a Johnny DEPP...esa es la verdad...pero por mí, espero Johnny no vuelva a esa película, él se merece algo mejor, no volver de dónde lo despidieron y no lo dejaron defenderse”, “Falta de respeto lo que le hicieron a Johnny”, “Johnny debe rechazar los papeles que le quitaron. Como un claro mensaje de que no deben de jugar con su trabajo, su persona y su integridad cono actor”, “Aunque me encantaría...después de la forma en la que lo despidieron, espero que no vuelva...ellos no merecen tenerlo de regreso, y Johnny no merece volver al lugar en que lo echaron sin dejarlo defenderse”, comentaron.