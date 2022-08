Tom Holland se retira de las redes sociales por su salud mental

Una de las estrellas de Marvel anunció que por el bien de su salud mental debe retirarse de las redes sociales y autocuidarse.

Spiderman necesita espacio

En un video de su cuenta oficial de Instagram, el actor de Spiderman, comentó: “Hola y adiós... He estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar sobre Stem4. Es una de las muchas organizaciones benéficas que @thebrotherstrust se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para hablar sobre su fantástico trabajo”, escribió en la publicación.

Tras su anuncio, donde cuenta con 18 millones de reproducciones y más de 45 mil comentarios, recibió muchos mensajes de apoyo de sus fans y de celebridades cercanas a Holland.

En el video, de más de dos minutos, explica cómo las redes sociales lo han ido afectando poco a poco. Veía muchas cosas de él en Instagram y Twitter que ya su salud mental comenzó a desvanecerse.

“Cuando leo cosas sobre mí, me agobio, y al final todo va en detrimento de mi estado de salud”.

Explicó también que borró todas las aplicaciones de su teléfono celular, pues necesita hacerse a un lado en este momento.

“Me siento en un espiral cuando leo cosas sobre mí en Internet y es muy perjudicial para mi estado mental. Así que decidí dar un paso atrás y eliminar todo. Instagram y Twitter son demasiado estimulantes y abrumadores”.

Ausencia en redes sociales

Según el actor, de 26 años, esta organización, ofrece cuatro aplicaciones gratuitas para calmar el daño, despejar el miedo y mentes combinadas, para ayudar a amigos y familiares a mantener la salud mental de una persona joven. Esto es lo que el actor ha venido haciendo desde hace un tiempo, ya que no publica nada desde el 1 de julio de este año.

Personalidades como Justin Bieber y Zendaya comentaron su total apoyo a Holland.