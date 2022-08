House of the Dragon: Fecha de estreno, cantidad de episodios y dónde ver el spin-off de Game of Thrones

House of the Dragon Imagen promocional.

Falta muy poco para el estreno de House of the Dragon, la serie spin-off de Game of Thrones que marca el regreso del universo creado por George R.R. Martin al live-action, otra vez en el formato de programa.

Esta historia tiene que ver mucho con lo que vimos a lo largo de las ocho temporadas de Juego de Tronos, pero en la línea temporal esta nueva serie se ubica 300 años antes los sucesos ocurridos en el programa original.

House of the Dragon se basará en la casa Targaryen y en la novela Fuego y Sangre, también escrita por Martin. La serie girará alrededor de dos personajes, la reina Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, y su medio hermano Daemon, en la piel de Matt Smith. Ambos se mantendrán en una pelea por el reinado tras la muerte del rey Viserys, un monarca noble encarnado por Paddy Considine.

House of the Dragon. Imagen promocional.

El lanzamiento de House of the Dragon está a la vuelta de la esquina y acá te contamos cuándo se estrena, cuántos capítulos tendrá y dónde podrás ver este spin-off.

Fecha de estreno

House of the Dragon se estrena este domingo 21 de agosto a las 9:00 pm hora de Chile y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y México, 10:00 pm en Argentina.

Cantidad de episodios

La serie tendrá 10 episodios y el primero, llamado “The Heirs of the Dragon” (”Los herederos del Dragón” en español), será el que abrirá el telón el próximo domingo.

Cada domingo subsiguiente se estrenará un nuevo capítulo, extendiéndose el programa hasta el 23 de octubre. El segundo episodio, que llegará el 28 de agosto, se llama “The Rogue Prince” (“El príncipe rebelde”). El resto de los nombres de los capítulos no ha sido revelado por HBO.

Dónde ver House of the Dragon

Todos los capítulos de House of the Dragon se transmitirán en HBO Max. La serie es producida por HBO, por lo que los episodios llegarán a su plataforma de streaming.