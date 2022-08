House of the Dragon: Los episodios de Game of Thrones que debes volver a ver antes del estreno del spin-off

House of the Dragon. Imagen promocional.

Cuando Game of Thrones terminó, dejó un vacío en los corazones de los fans de esta mítica serie de HBO. Parecía que todo se acababa, pero anunciaron el spin-off House of the Dragon, que empezará a llenar ese vacío desde el 21 de agosto, fecha en la que se estrena en HBO Max.

El universo de Juego de Tronos regresa, pero 300 años antes los sucesos ocurridos en el programa original. House of the Dragon se basará en la casa Targaryen y en la novela Fuego y Sangre, también escrita por George R.R. Martin.

Esta producción va a girar alrededor de dos personajes, la reina Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D´Arcy y su medio hermano Daemon, en la piel de Matt Smith. Ambos se pelean el reinado tras la muerte del rey Viserys, un monarca noble encarnado por Paddy Considine.

Para entender todo lo que ocurrirá en House of the Dragon, es importante recordar momentos clave que vimos en Game of Thrones. A continuación, con información del sitio web de Spoiler, rememoramos los siete episodios que hay que ver antes del estreno del spin-off.

Los siete episodios de Game of Thrones que debes volver a ver

Temporada 1, Capítulo 1: No hay mejor forma de empezar que el primer capítulo de la serie, “Winter is coming”. Rememora Westeros y es una introducción perfecta sobre las familias que están detrás el Trono de Hierro. Además, nos habla de los Targaryen gracias a Daenerys, quien recibe los tres huevos de dragón.

Temporada 1, Capítulo 5: “The Wolf and the Lion” intensifica el conflicto entre los Stark y los Lannister, además de mostrar los detalles sobre cómo la producción abordó los temas políticos.

Temporada 1, Capítulo 10: “Fire and Blood” es el episodio final de la primera temporada, para muchos el mejor final de temporada de Game of Thrones. Centrándonos en el contexto de House of the Dragon, el episodio reveló a los dragones Rahegal, Viserion y Drogon, y confirma que Daenerys es una Targaryen.

Temporada 2, Capítulo 10: Este es clave para entender muchos de los detalles que veremos en House of the Dragon. “Valar Morghulis” muestra al rey Viserys con el sueño de que su heredero tome el Trono de Hierro, y en este episodio, es Daenerys la que tiene las visiones. Además, los dragones tienen una legendaria escena.

Temporada 3, Capítulo 4: La primera vez que escuchamos “Dracarys” fue en “And Now His Watch is Ended”. Daenerys suma un nuevo reconocimiendo como Rompedora de Cadenas al engañar a Kraznys al hablar valyrio y se menciona a Rhaenyra Targaryen, una de las protagonistas de House of the Dragon, en una conversación sobre la familia.

Temporada 5, Capítulo 9: La guerra civil entre los Targaryen fue llamada “The Dance of Dragons”, al igual que el Capítulo 9 de la quinta temporada. Daenerys monta a Drogon en el episodio.