Elden Ring: Crean generador de nombres para que domines Lands Between con un valiente apodo

Dicen que Elden Ring es un videojuego para gamers profesionales, que fue creado para que los jugadores más experimentados se superaran a sí mismos con esta obra de arte. Sin embargo, en la entrada de Lands Between hay un letrero que dice “pase el que quiera”, por lo que cualquiera puede jugarlo.

Elden Ring es un videojuego de rol de acción desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco Entertainment, creado y escrito bajo las ideas del director y diseñador Hidetaka Miyazaki y el novelista de fantasía George R. R. Martin, creador de Game of Thrones.

Disponible Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, PlayStation 4 y PlayStation 5, el título ofrece al gamer una experiencia de entretenimiento incomparable en las Tierras Intermedias, pero para hacerlo, los gamers necesitan un buen nombre. Uno que se adapte al a temática del videjuego.

El generador de nombres de Elden Ring

Los desarrolladores del sitio web Polygon, especializado en el mundo de los videojuegos, han creado un generador de nombres para Elden Ring.

“Queremos más Elden Ring. Queremos adentrarnos en las Tierras Intermedias y simplemente relajarnos. Es por eso que creamos un generador de nombres. Ahora podemos usar esta herramienta para muchos de nuestros planes inspirados en Elden Ring”, explica el portal.

Intentamos generar un nombre con esta plataforma de la referida página y uno de los resultados más divertidos fue Joker from the movie Joker, First Imperium Sorceress, que en español significa Joker de la película Joker, Hechicero del Primer Imperio.

Generador de nombres de Elden Ring. Resultado. (Polygon)

Polygon detalló todo lo que pueden hacer los jugadores de Elden Ring con este original creador de nombres para el juego: “¿Quieres montar una campaña de D&D ambientada en Limgrave? El generador proporcionará un elenco completo de personajes. ¿Necesitas un nombre para tu cosplay de Elden Ring? El generador también lo tiene cubierto. ¿Solo quieres publicar nombres tontos de Elden Ring en Twitter? Oye, no te detendremos”.