Marvel: Todo lo que debes saber de She Hulk, la nueva serie sobre la Defensora de Héroes

She Hulk Imagen promocional

Los fanáticos de Hulk siempre esperaron que Marvel Studios cumpliera con la deuda de crear una producción digna del Gigante Esmeralda. No es exactamente eso She Hulk: Attorney at Law, pero con esta serie el Universo Cinematográfico (MCU, por su siglas en inglés) finalmente tendrá a los Hulks como protagonistas.

La que se roba todos los focos es Jennifer Walters, un nombre menos conocido que el de Bruce Banner, pero que incluso puede demostrar ser más fuerte que él. Se trata de de She Hulk, el personaje principal de este programa de Disney+ que se estrena el próximo jueves 18 de agosto.

A continuación, vamos a explicar todo lo que debes saber sobre esta serie sobre la Defensora de Héroes, que entre la acción y fuerza de los Huks, tendrá un toque de humor.

Sinopsis

“En esta nueva serie de comedia, Bruce Banner ayuda a su prima Jennifer Walters, cuando necesita una transfusión de sangre de emergencia y ¿adivinen qué? Ella también recibe sus poderes. Tatiana Maslany interpretará a Jennifer, una abogada especializada en casos legales orientados a los sobrehumanos. Mark Ruffalo está de regreso como Hulk junto a Tim Roth, quien interpreta a Abomination”, explica la sinopsis de la serie.

Episodios

She Hulk: Attorney at Law tendrá nueve episodios al igual que WandaVision. Los nombres de los capítulos no se han filtrado aún, pero curiosamente los estrenos no serán los días miércoles sino los jueves, un nuevo experimento de Disney+.

La serie comenzará con su primer episodio el jueves 18 de agosto y se extenderá por los próximos nueve jueves, hasta el 13 de octubre.

Reparto

Este programa fue escrito por Jessica Gao, quien trabajó antes en Silicon Valley y Rick and Morty, y será protagonizado por Tatiana Maslany como Jennifer Walters. Kat Coiro y Anu Valia encabezan la dirección.

En el elenco principal destacan Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, primo de Walters, Jameela Jamil como Titania y se espera la participación de Benedict Wong como Wong, quien ya enfrentó a uno de los villanos que aparecerá en la serie: Abomination, interpretado por Tim Roth.

Además, la serie tendrá como principal ingrediente el regreso de Daredevil, el aclamado Matt Murdock, en la piel de Charlie Cox.

Daredevil

Conexión con el MCU

El lugar en la línea temporal de She Hulk en el MCU parece estar claro: después de los eventos en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos y Spider-Man: No Way Home.

Esto lo podemos asegurar al ver que hay dos personajes del elenco de Shang-Chi que aparecerán en la serie: Wong y Abomination. De hecho, parece que el villano de Roth será uno de los antagonistas principales, quien se encuentra detenido.

Además, la inclusión de Daredevil en este reparto puede ser un guiño, no solo a mencionar los eventos de No Way Home, sino también a abrir la puerto definitivamente al ingreso del spiderverse de Sony al MCU.

Tráiler

A continuación, el tráiler oficial de She-Hulk: Defensora de Héroes.