PlayStation: Lanzan sitio web exclusivo para videojuegos disponibles para PC

Sony lanzó un sitio web exclusivo para los videojuegos de PlayStation que están disponibles para computadoras, una nueva característica de la estrategia de la compañía de llevar sus exclusivos títulos a las PC de los gamers.

Cada vez más jugadores y usuarios de Steam o Epic Games están adquiriendo para sus computadoras títulos exclusivos de Sony, como God of War o el recientemente lanzado Marvel’s Spiderman Remastered, este último con compatibilidad para Steam Deck, por lo que la compañía japonesa ha preferido crear una página para sus juegos disponibles para PC.

En el sitio web oficial de los videojuegos de PlayStation para computadoras se puede ver la lista de títulos disponibles y los que llegarán muy pronto.

Por ahora, además de God of War y el juego de Spider-Man, están habilitados Days Gone, Horizon Zero Dawn, Helldrivers, y Predator Hunting Grounds, mientras que en el apartado de “muy pronto” se esperan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y la colección Uncharted: Legacy of Thieves.

Marvel's Spider-Man: Miles morales / Uncharted: Legacy of Thieves Collection Captura de pantalla.

Otras características del sitio web

Además, de acuerdo con el informe del sitio web de Vandal, esta página oficial de PlayStation ofrece una información muy completa y permite acceder de forma cómoda a todos los requisitos de computadoras que requiere cada entrega, repasando algunas de sus características principales.

Además, el reporte destacó las mejoras que mostró esta versión remasterizada de Marvel’s Spider-Man: “Un gran juego como el Spider-Man de Insomniac Games conllevaba una gran responsabilidad para adaptarlo a PC, algo que ha ello Nixxes con talento y esmero, a falta de pulir un par de detalles de rendimiento con las configuraciones gráficas más altas”.

Sony diseñó este portal para dirigirse tanto a los gamers de PC más experimentados como a los novatos que se están integrando al universo de los videojuegos. A medida que pase el tiempo, más novedades serán informadas en el sitio web.