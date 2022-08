¿Recuerdas a los Teletubbies? Lo que están haciendo en la actualidad las personas que los interpretaban

“Los Teletubbies” fueron sin lugar a duda una de las series infantiles más populares de finales de los 90 y principios de los 2000, ya sea por su éxito o toda la polémica que los acompañó, la producción británica acabó ganándose un lugar importante en la cultura popular y muchos se preguntan ahora quienes estaban detrás de los disfraces y que ha sido de sus vidas.

Con un total de cuatro temporadas y un reboot reciente, la serie le dio la vuelta al mundo entero y los integrantes del elenco original han tenido destinos muy diferentes, hoy te contamos qué pasó con los cuatro actores que le dieron vida a Tinky Winky, Po, Laa-Laa, y Dipsy.

Simon Shelton - Tinky Winky

El actor ya tenía una larga carrera antes de participar en la serie infantil, además de ser un bailarín profesional de ballet y disfrutar de cierto renombre en el medio actoral británico. Por desgracia, el cuerpo de Simon fue encontrado en 2018, luego de haber colapsado con un coma etílico y morir de hipotermia, tenía 52 años.

hace 4 años nos dejo Tinky Winky de los Teletubbies – Simon Shelton Barnes...



¿a que edad? a los 52 años 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/FqNnUuBYo0 — Mario Enrique (@carson_leph) January 23, 2022

John Simmit - Dipsy

Uno de los miembros con más presencia en el programa, Simmit se ha convertido en un consagrado actor de televisión y comediante de Stand-Up, además se desempeña como DJ y suele hacer giras por toda Gran Bretaña. También se ha convertido en un conocido actor de voz, a pesar de tener un perfil de Instagram, el actor mantiene su vida privada casi en secreto.

Nikky Smedley - (Laa-Laa)

Nikky supo hacerse un nombre en Hollywood antes de aparecer en “Los Teletubbies”, con su debut en 1985 en la película “Girls Just Want To Have Fun” y hasta apariciones en películas tan grandes como “Con Air”. Entre su carrera en el cine, su trabajo como coreógrafa y hasta la publicación de libros infantiles y una autobiografía, acumula una fortuna de alrededor de 1.5 millones de libras esterlinas.

Pui Fan Lee (Po)

Po acabó siendo el papel que lanzó a la fama a la actriz, quien se ha dedicado desde entonces al entretenimiento infantil y llegó a ser la fuerza detrás de la subdivisión de la BBC CBeebies, un canal dedicado a los niños y su educación. Por otro lado, sigue actuando en papeles pequeños, más recientemente en la serie de Apple+ “Slow Horses”.