Walmart Plus: el servicio de streaming que sería como una mezcla de Amazon Prime Video con HBO Max

Walmart Plus | La cadena de autoservicio evaluaría el desarrollo de su plataforma Walmart Plus para competir en el rudo mercado de plataformas de streaming.

Parece que la pelea de mercado por los servicios de entretenimiento aún no ha terminado. Al menos eso insinúa el explosivo reporte del posible lanzamiento de Walmart Plus, un proyecto cuyo nombre se explica sólo si conocen el concepto de Disney+.

Seamos honestos, la guerra de las plataformas de streaming resultó mucho menos emocionante de lo que creíamos que sería.

Al final lentamente hemos presenciado cómo el catálogo original de Netflix se terminó fragmentando en un montón de servicios distintos, cada uno de ellos con un precio de suscripción mensual.

De modo que ahora nuestro presupuesto se ha visto obligado a estirarse a niveles dementes para repartirse entre Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, Netflix, Star Plus y un cada vez más largo etcétera, que está a punto de volverse aún más extenso.

Qué es Walmart Plus y por qué sería como Amazon Prime Video

Un inquietante reporte de The New York Times revela que la empresa de tiendas de autoservicio estaría realizando trabajo de investigación para determinar cómo crear su propia plataforma de streaming.

Todo esto como complemento a su actual servicio de Walmart Plus en Estados Unidos, el cuál se limita por ahora a ser un programa de suscripción mensual que oferta a cambio de una cuota mensual envíos gratis ilimitados para compras en línea y descuentos en gasolineras.

Pero eso podría cambiar pronto, ya que la compañía ha mantenido conversaciones con Paramount, Disney y Comcast sobre las cualidades del servicio, aunque no está claro si esas conversaciones llegaron a algún resultado.

Como podemos ver las compañías señaladas en el reporte cuentan ya con sus propias plataformas de streaming. Así que esto abre de lleno la posibilidad de que el diálogo con cada firma haya girado en torno a asociarse.

Amazon Prime Video AMAZON PRIME (Noelia Murillo/Europa Press)

De ser así Walmart Plus podría enriquecer su cartera de servicios con acceso a contenidos de streaming de dichas empresas a través de una hipotética plataforma base lanzada por la cadena de autoservicios.

Siendo así, este proyecto operaría de manera casi idéntica a Amazon Prime Video, que ofrece envíos gratis ilimitados a sus suscriptores en productos con cobertura Prime. A la par que brindan acceso a su servicio con series y canales de otros competidores, como HBO, Paramount Plus y demás.

En cierto modo sería similar a HBO Max, ya que contaría con contenidos producidos por otros estudios ajenos a la compañía de autoservicio.

Walmart Plus actualmente tiene un costo de USD $98 anuales y es probable que este movimiento vuelve aún más atractivo el proyecto. Aunque nada por el momento es oficial.