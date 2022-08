Película live-action de Pac-Man está en desarrollo, basada en una idea del creador de Sonic

El círculo amarillo cobrará vida. La icónica serie de videojuegos Pac-Man dará un enorme salto a la gran pantalla y lo hará en formato live-action, bajo el desarrollo de Bandai Namco, la empresa creadora de la marca, y Wayfarer Studios.

La película estará basada en una idea del creador y productor de Sonic The Hedgehog (2020), Chuck Williams, de Lightbeam Entertainment, de acuerdo con un reporte del sitio web de CNET.

Wayfarer Studios fue fundado por Steve Sarowitz, también fundador de Paylocity, Steve Sarowitz, y la estrella de Jane the Virgin, Justin Baldoni. El estudio creó Five Feet Apart (2019), protagonizada por Haley Lu Richardson y Cole Sprouse (Riverdale), y también desarrolló Clouds (2020) para Disney Plus.

Este proyecto live-action de Pac-Man aún no tiene fecha de lanzamiento y los detalles de la trama aún no se han anunciado. No sabemos si aparecerán Blinky, Pinky, Inky y Clyde, los cuatro fantasmas que persiguen a la bola amarilla, o si el comecocos estará literalmente vivo o será controlado por un humano.

Pac-Man Los fantasmas que persiguen a la bola amarilla podrían aparecer en la película.

La presión del fracaso de Pixel

No será la primera vez que Pac-Man tenga participación en una película live-action, luego de la fracasada Pixels (2015), protagonizada por Adam Sandler y que, para tener una idea de lo mala que fue y las críticas que recibió, tiene un grotesco 15 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes.

Pac-Man es una de las franquicias de videojuegos más legendarias de la historia, presentada al público estadounidense en 1980, convirtiéndose en un fenómedo arcade.

La apuesta por esta cinta live-action es arriesgada, por la presión que dejó el fracaso de Pixels y por el inestable camino de las cintas basadas en videojuegos. Algunas como Pokémon: Detective Pikachu y Sonic the Hedgehog 2 han sito exitosas, recaudando cada una más de 400 millones de dólares, pero largometrajes como el de Assassin’s Creed o Uncharted no convencieron a la crítica, más allá de su desempeño en taquilla.