Marvel: Actriz confirma el regreso de The Punisher, con Jon Bernthal como Frank Castle

Si hay algo que los marvelitas deseamos y queríamos que se cumpliera era el regreso de Daredevil. Eso está confirmado. Pero que también Marvel traiga de regreso a The Punisher es mejor que cualquier otra cosa que hayamos soñado.

Desde que las series del universo Marvel-Netflix llegaron a Disney+, todas las posibilidades están abiertas. Personajes como el Diablo de Hell’s Kitchen, Frank Castle, Jessica Jones, entre otros, podrían aparecer en cualquier momento en el Universo Cinematográfico (MCU, por sus siglas en inglés).

Daredevil, el aclamado Matt Murdock que interpreta Charlie Cox, ya apareció en Spider-Man: No Way Home y está confirmado para ser parte del elenco de She Hulk: Attorney at Law. Ahora, el personaje de Castle, encarnado por Jon Bernthal gloriosamente en la serie de Murdock, The Defenders y quien se ganó a pulso su propia serie, también estaría en el camino de vuelta.

¿Cómo sabemos esto? Una queridísima actriz del público de Disney, Rosario Dawson, conocida por interpretar en el universo de Star Wars a Ahsoka Tano y en el de Marvel-Netflix a la enfermera Claire Temple, fue quien reveló el regreso de Frank Castle.

Rosario Dawson confirma... y luego desmiente

Dawson interpretó a Claire en Daredevil, A.K.A Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. Está más que empapada de lo que está ocurriendo con los personajes que aterrizaron de Netflix a Marvel Studios y podemos creerle cualquier cosa que afirme, así sea por error.

La actriz de origen latino reveló la noticia durante un panel enla Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) el reciente fin de semana, en el que, textualmente y grabado en video, dijo: “No había escuchado ese anuncio, pero ayer descubrí que The Punisher estaba sucediendo nuevamente. Entonces, siento que es mi segunda oportunidad, porque ese es el único programa en el que no estuve y amo a Jon Bernthal. Entonces, hagamos que suceda colectivamente, muchachos”.

Luego de agitar las redes sociales, internet y el mundo Marvel, Rosario Dawson escribió un tuit desmintiéndose a sí misma, que parece ser el resultado de un tirón de orejas de Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios.

“No se puede confiar en mí…! Aparentemente, obtener información de los fanáticos durante las firmas es dudoso. Culpa mía. Me emocioné. La confirmación es clave cuando te dicen lo que quieres escuchar...”, tuitó Dawson, a quien no le creemos este tuit.

Marvel no ha hecho anuncios oficiales y Rosario Dawson no es una portavoz de la compañía, pero todos los caminos conducen al regreso de Jon Bernthal como Frank Castle. Primeramente, debería regresar en la próxima serie Daredevil: Born Again, y luego podría protagonizar su propio programa, ya sea dándole continuidad a los capítulos de Netflix o un reboot, que esperemos que sea para mayores de 18 años y que mantenga su estilo.