The Vampire Diaries deja Netflix: estas son las razones de su salida de la plataforma

The Vampire Diaries se uniría a HBO Max. (Captura Netflix)

Las 8 temporadas de la serie The Vampire Diaries son piezas frecuentemente visitadas por los suscriptores de Netflix. Sin embargo, la competencia en plataformas streaming ha hecho que las series se revaloricen con el tiempo y varias empresas tengan que pelearse por sus derechos.

Es por eso que la serie protagonizada por Paul Wesley, Ian Somerhalder y Nina Dobrev, luego de varios años, se despedirá de Netflix a partir del mes de septiembre en los Estados Unidos.

“Originalmente se esperaba que The Vampire Diaries dejara Netflix en marzo de 2022, ya que eso fue exactamente 5 años después de que la temporada final se agregara a Netflix. Hemos visto que todos los títulos con licencia para Netflix de The CW se van en esta línea de tiempo, pero nos enteramos en febrero de que ese no sería el caso”, señaló el portal especializado WhatsOnNetflix.

[Te recomendamos: Netflix: estos son los K-Dramas que llegarán en agosto]

Razones de su retiro en Netflix

Debido a la disputa que mencionamos anteriormente, se rumora que la razón principal de este retiro se debe a que HBO Max habría comprado los derechos de transmisión de la serie producida inicialmente por The CW Television Network.

El servicio de transmisión de HBO se convirtió en el hogar de transmisión de nuevos programas de CW después de que ViacomCBS (ahora Paramount) y el acuerdo de licencia anterior de Warner Media con Netflix llegara a su fin en 2019.

Este rumor toma otro rumbo luego de las semanas tan agitadas que han tenido en HBO Max con el anuncio de Discovery Plus y sus planes de crear una nueva plataforma streaming.

¿The Vampire Diaries está dejando Netflix en otros países?

De momento no. Hasta ahora la información que se conoce es que la serie dejará de transmitirse en los Estados Unidos. De resto en Netflix para la India, Italia,España, Australia y Latinoamérica seguirá disponible el drama basado en la saga de L.J Smith.

No obstante, de llegarse a confirmar su llegada a HBO Max, es posible que en el resto de países se vaya retirando de la plataforma de Netflix.