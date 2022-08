Xenoblade Chronicles 3 rompe récords de ventas en Japón y Reino Unido, superando entregas anteriores

The biggest Xenoblade launches in the UK (GfK physical data):



1. Xenoblade Chronicles 3

2. Xenoblade Chronicles 2

3. Xenoblade Chronicles: DE

4. Xenoblade Chronicles X

5. Xenoblade Chronicles Wii

6. Xenoblade Chronicles 3DS

7. Xenosaga Episode 2

8. Xenoblade Chronicles 2: Torna