Ni Lex Luthor ni Zod: Este es el verdadero primer villano de Superman

Pocos valoran el hecho de que Superman es considerado como el primer superhéroe de la historia, con su primera y gloriosa aparición en el Action Comics #1 del lejano 1938. Y todo primer héroe necesita un primer villano.

Han pasado 84 años del surgimiento de Clark Kent, quien ha tenido que enfrentar a decenas de villanos a lo largo del tiempo. Los más conocidos por los geeks son Lex Luthor, Zod y Brainiac, pero el último hijo de Kripton tuvo que enfrentar en sus inicios a otra amenaza.

No es tan conocido, no es famoso, no ha sido visto en una gran producción cinematográfica, pero fue el primero en medirse a Superman. Su nombre es Ultra-Humanidad.

¿Quién es Ultra-Humanidad?

Este villano apareció por primera vez en el Action Comics #13 de Jerry Siegel y Joe Shuster, y si efectivamente es el primer villano de Superman, también es el primero de toda la historia de los cómics.

De acuerdo con un informe del sitio web de La Casa de El, Ultra-Humanidad, físicamente parecido al Profesor X de los X-Men, fue diseñado para ser la antítesis absoluta de Kal-El: un científico loco con un intelecto extremadamente superior.

Ultra-Humanidad Este es el considerado primer villano de la historia de los cómics. (La Casa de El)

Su gran intelecto lo obtuvo tras un extraño experimiento científico y tras potenciarlos, se puso como objetivo dominar el mundo. El problema es que se cruzó en el camino del Hombre de Acero.

Superman vs. Ultra-Humanidad Ultra-Humanidad debutó en Action Comics #13. (La Casa de El)

Ultra-Humanidad y Superman se enfrentaron en reiteradas ocasiones, pero la primera batalla definitiva fue en su guarida, cuando Kal-El casi recibe un disparo, pero utilizando su súper velocidad hace que el villano quede al frente de la bala, que termina matándolo.

Sin embargo, volver de la muerte no es una novedad en la historietas y Ultra-Humanidad lo hizo varias veces. Desafortunadamente, con el tiempo fue perdiendo popularidad a medida que llegaban nuevos villanos en los cómics y en la actualidad, aunque tiene la etiqueta de gran villano, es prácticamente un desconocido.