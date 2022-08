Andor: Con nuevo tráiler y póster, anuncian el retraso de la serie de Star Wars y su estreno con tres episodios

Buenas y malas noticias para los fanáticos del universo de Star Wars. Lo positivo es que un nuevo tráiler y un póster oficial de la esperada serie Andor fueron publicados este lunes 1 de agosto, confirmando que su lanzamiento será con tres episodios.

La mala noticia es que ese supuesto estreno no será el 31 de agosto, como estaba previsto, y los seguidores tendrán que esperar un poco más por el regreso del Capitán Cassian Andor.

Tanto el póster como el adelanto indican que la fecha de lanzamiento de este programa será el 21 de septiembre, casi un mes después de lo que planeaba Disney.

No hay razones concretas sobre el retraso del estreno de Andor, pero probablemente se deba a que agosto será un mes para Marvel en la plataforma de streamig: el 10 de agosto se lanza la miniserie de cortos I’m Groot y el 17 llega She Hulk: Attorney at Law.

Nuevo tráiler y póster de Andor

Mientras se extiende la espera por Andor, de los mismos creadores de Rogue One, un nuevo tráiler y un brillante póster aumentan el hype por la serie, que lamentablemente se retrasó unas semanas.

El arte fue diseñado al estilo viejo oeste, con Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, en la cima de varios personajes, como Luthen (Stellan Skarsgard), Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), Forest Whitaker (Saw Gerrera), Dedra Meero (Denise Gough), al igual que el de Adria Arjona, un papel que no ha sido revelado.

Con respecto al nuevo tráiler, las imágenes muestran detalles sobre cómo el Imperio Galáctico mantiene sometido a todo el universo, mientras la Rebelión empieza a formarse con Andor, Saw y dándole mucha importancia al personaje de Luthen.

Andor, en el orden cronológico de Star Wars, está ubicada antes de los sucesos de Rogue One, por lo que veremos el origen de la Rebelión, cómo se formó la Alianza Rebelde y las personas que fueron vitales para enfrentarse al Imperio Galáctico.