Netflix: Estos son los tres nuevos videojuegos móviles para los suscriptores

Desde esta semana, tres nuevos videojuegos móviles están disponibles para los suscriptores de Netflix, que solo necesitan tener instala la aplicación, ya sea que tengan un celular Android o un iPhone, para poder disfrutar de estos títulos.

Los tres nuevos juegos son Mahjong Solitaire, Into the Breach y Before Your Eyes. Los exploramos a continuación con datos del informe de Slash Gear.

Mahjong Solitaire

Es una nueva iteración de la experiencia clásica de Mahjong que cambia el formato de las cartas a favor de las fichas. El objetivo es hacer coincidir fichas idénticas que estén abiertas para mover y eliminarlas del tablero.

Desarrollado por Smoking Gun Interactive, el juego tendrá 300 acertijos de combinación de fichas y obtendrá desafíos diarios respaldados por un sistema de logros para que los jugadores sigan regresando, según Netflix.

Into the Breach

Desarrollado por Subset Games, ya lleva varios días activo en Netflix. En este juego, lo que queda de la humanidad se enfrenta a criaturas gigantes. Es una especie de reboot móvil de Into the Breach: Advanced Edition para PC.

Los gamers pueden utilizar trajes mecánicos que emiten vibraciones de Pacific Rim. El objetivo es salvaguardar las ciudades mientras te enfrentas a los alienígenas que habitan en el suelo, al mismo tiempo que detectas nuevas armas para aumentar las credenciales de daño del robot.

Before Your Eyes

Before Your Eyes es un videojuego narrativo en primera persona publicado por Skybound Games. Basado en el juego de PC del mismo nombre, ganador del premio BAFTA, este lleva a los jugadores en un viaje para encontrar las almas de las personas que han vivido vidas extraordinarias, con el objetivo de transportarlas al más allá.

El aspecto más interesante del juego es que usa la cámara del teléfono para leer el parpadeo de los ojos del jugador y el movimiento del globo ocular para controlar la narrativa del juego.