¿Sabías que Dragon Ball tiene su propia versión de She-Hulk? Conoce los detalles de este icónico personaje

'She Hulk'. Foto: Reprodução Marvel Studios

Siempre que hablamos de superhéroes es normal encontrar similitudes entre los personajes de franquicias diferentes. Marvel, DC Comics, Dragon Ball y cualquier otra de las tantas aventuras que hay en historietas, se centran en situaciones entre el bien y el mal.

Goku y Superman es uno de los ejemplos más claros entre la gente de DC y Dragon Ball. Sin embargo, entre Marvel y Akira Toriyama, aunque podamos encontrar algunos parecidos, nunca habíamos visto uno tan fuerte.

Dragon Ball tiene a su propia She-Hulk: ¿Lo puedes descifrar? Vayamos con los detalles que los unen antes de revelarte el nombre.

En primer lugar, se trata de una mujer dulce, tranquila y pacífica hasta el punto de calificarla como angelical. Pero cuando ocurre algo en específico esta persona taciturna se convierte en una máquina violenta destructora de cosas.

Tranquilamente podríamos estar hablando de She-Hulk, pero la realidad es que estas características pertenecen a Lunch.

Lunch Dragon Ball (C)

Lunch es la She-Hulk de Dragon Ball

La bella Lunch, que se encarga de mantener el orden en Kame House cuando hay paz, debe estar alejada de las cosas que le dan alergia.

Cuando estornuda, su cabello azul cambia a amarillo tal cual saiyajin y agarra una ametralladora para comenzar a disparar a diestra y siniestra.

Lunch no es poderosa como She-Hulk o Bruce Banner cuando se transforman en ese monstruo verde. Pero la ira la consume y no le permite mantener el control de sí misma; algo muy parecido a los inicios del Dr. Banner.

Todo parece indicar que en la próxima serie de Marvel en Disney Plus, Jennifer Walters no atravesará por ese violento cambio de humor que pasó Bruce y que sigue sufriendo Lunch, aunque ya casi no la veamos en Dragon Ball.

Dentro de poco más de 20 días (el 17 de agosto) tendremos el primer episodio de She-Hulk en Disney Plus.