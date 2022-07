Johnny Depp ganó 3,5 millones de euros en una hora vendiendo su arte: Fotos de sus pinturas

Dos meses han pasado del juicio por difamación que el actor Johnny Depp presentó contra su exesposa Amber Heard que conmocionó al mundo del espectáculo y mantuvo en expectativas a los seguidores del intérprete de la saga de Piratas del Caribe.

El juicio lo ganó el actor de Hollywood. Los medios de comunicación del mundo estuvieron por seis semanas a la expectativa de lo que sucedía y donde se generó noticia para rato.

En el proceso hubo acusaciones de alto perfil en la era de #MeToo, incluidas acusaciones espeluznantes de abuso físico, que fueron discutidas en una sala de audiencias convertida en un escenario público, según el The New York Times.

Tras el veredicto del jurado a favor de Depp, Amber Heard debe pagar la compensación de unos 10,4 millones de dólares (cerca de 10 millones de euros) a su exmarido

Tras toda esta situación, Amber Heard queda en el ojo del huracán y debe la cantidad de dinero que le pidió el tribunal para indemnizar al actor.

Una millonada por litografías realizadas por Depp

Johnny Depp nuevamente se dedica a su carrera profesional, rehace su vida y hace mucho más dinero de lo que muchos se puedan imaginar.

Esta semana, Depp anunció la venta de sus litografías de edición limitada firmadas mediante su cuenta de Instagram. Eso provocó una frenética actividad en el portal de la galería, que hasta llegó a bloquearse.

Las 780 piezas ofrecidas por internet, dentro de su colección de debut “Amigos y Héroes”, representan a cuatro personas que, según explicó el propio artista, le han inspirado: el Rolling Stone Keith Richards; el actor Al Pacino; la leyenda del “folk” Bob Dylan y la actriz Elizabeth Taylor.

Cada obra enmarcada se vendía a un precio de 3.950 (4.700 euros) y el conjunto completo de las cuatro imágenes por 14.950 (17.850 euros).

“Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre las personas que más me importan, como mi familia, amigos y la gente que admiro”, declaró en la web el actor, que confiesa que hasta entonces había guardado su arte para sí mismo, reseñó Infobae.

Arte pop y callejero de Johnny Depp

Por su parte, la galería Castle Fine Art donde Depp mostró su obra describió su trabajo como “situado en la intersección entre el arte pop y el callejero”, y destacó sus trazos libres y fluidos.

En un comunicado describen la obra de Depp: “A partir de referencias fotográficas, cada imagen se ha reducido a una representación más simple e icónica del sujeto, que luego Johnny ha desarrollado y energizado con sus característicos trazos a mano alzada”.

Castle Fine Art indicó que llevaba mucho tiempo en conversaciones para mostrar el trabajo de Depp y espera volver a hacerlo en el futuro.

Su carrera en ascenso

La vida le vuelve a cambiar al actor, pero con un giro positivo: está listo para regresar a “Piratas del Caribe” y está en conversaciones con Disney sobre un “acuerdo de USD 300 millones”.

Depp, de 59 años, fue el principal protagonista de cinco películas de la franquicia en los últimos 15 años e hizo lo que se creía que sería su último trabajo como Jack Sparrow en “Black Pearl in Dead Men Tell No Tales”, que se estrenó en 2017.

En una entrevista realizada a una fuente cercana al actor en el portal Poptopic, asegura que ya Depp está en conversaciones con Disney desde que finalizó su mediático juicio con Heard, quien deberá pagarle USD 10,4 millones.