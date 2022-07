Tras 20 maravillosos años de aventuras, ya se conoce la fecha final de One Piece

One Piece cuenta con 945 episodios hasta la actualidad

En una época en la que todo el animé giraba alrededor de los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y Samurai X, One Piece apareció en escena de forma tímida, primero en la revista Weekly Shonen Jump y después en las pantallas con su propio animé.

Eiichiro Oda escribió (lo sigue haciendo) una historia maravillosa con una banda que no para de enfrentar aventuras en el mar.

Mokey D. Luffy, Nami, Roronoa Zoro, Usopp y el resto del grupo emprendieron aventuras en 1.999. Según lo recuerda Radio Activa, en su momento la serie se planteó para ser desarrollada en 20 años.

Las declaraciones referentes a esta afirmación las realizó el mismo creador en el 2002, por lo tanto, se esperaba que la serie terminara en este 2022.

Después, en el 2014, a Eiichiro Oda le volvieron a preguntar cuando pretendía que terminara la serie y en ese momento manifestó que en 10 años el manga debería terminar. Por lo tanto, los fanáticos tuvieron claro que en 2024 sería el final de One Piece.

No obstante, el mangaka volvió a ser cuestionado sobre el final en este 2022 y la respuesta fue diferente a todo lo que había respondido anteriormente.

One Piece

¿Cuándo será el final de One Piece?

“Sé que he respondido tantas veces a esta pregunta que ya he perdido toda credibilidad. Y quizás no debería decir esto en voz alta, porque luego nunca salen las cosas como uno quiere, pero actualmente mi objetivo es terminar en tres años”, dijo Oda.

De esta manera nos debería quedar claro que One Piece debería culminar en el 2025. el mangaka resalta que sus historias deberían culminar en el momento que los navegantes encuentren (y nosotros sepamos) lo que es el One Piece.

“Será emocionante. Hago semejante anuncio para que estén mentalmente preparados de que incluso una historia tan larga como esta se aproxima a su final. Después no es que quiera parar, es que la serie terminará porque la parte más emocionante de la aventura de Luffy, la pregunta de qué es el One Piece, tendrá su respuesta y conclusión. Pero de momento tomo tu tiempo para disfrutar del cierre de Wano. ¡Yo dibujaré con todas mis fuerzas!”, finalizó Eiichiro Oda.