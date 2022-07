One Piece, habla su autor sobre sus orígenes: “Compararse con Dragon Ball era como pedir ser derrotado”

One Piece

Lanzado exactamente el 22 de julio de 1997, One Piece se convirtió en un digno alumno de la escuela instaurada por Dragon Ball. La influencia de la historia de Gokú fue enorme en Eiichiro Oda, creador del animé sobre Monkey D. Luffy.

En una entrevista de Oda con Gosho Aoyama (Detective Conan) en WSJ 34, el autor de One Piece reconoció el valor de la serie de Akira Toriyama.

“One Piece comenzó en 1997, apenas dos años después del final de Dragon Ball. Fue un shock para todos nosotros. Todos los nuevos desarrolladores estaban como ‘Quiero ese lugar’, comenzando un período en el que todos competían contra todos para ocupar el espacio dejado por Dragon Ball”.

“Apenas dos años después todos nos dimos cuenta que compararse con Dragon Ball era como pedir ser derrotado, y de alguna forma u otra yo manejé el sobrevivir a todo eso”.

La edición impresa de One Piece se mantiene activa desde el 22 de julio de 1997, con 102 volúmenes en manga. En televisión se emite desde el 20 de octubre de 1999, con la dirección de Konosuke Uda para el estudio Toei Animation.

El peso de las revistas en el lanzamiento de One Piece frente a Dragon Ball

Oda también habló acerca de Ranma ½, una serie de manga escrita e ilustrada por Rumiko Takahashi, publicada originalmente en la revista Shukan Shonen Sunday, y sobre el valor de la revista Jump en su crecimiento como persona y creador.

“Leía Ranma ½, era muy buena. Es impresionante cómo la lectura de diferentes revistas te da una experiencia completamente distinta. Cuando Detective Conan comenzó, Dragon Ball y Slam Dunk eran serializadas en (la revista) Jump”.

“Siempre he sido lector de Jump (…) vendía muchísimo, una locura, ¿verdad? Pero pronto quedó opacada por Shounen Magazine. Era un período muy competitivo”.

En otro aparte de la entrevista, agregó Oda:

“Para el momento (de salida de One Piece), Jump había perdido tanto a Dragon Ball como a Slam Dunk, y estaba en un bajón histórico. La portada de Jump que tenía el primer capítulo de One Piece fue presentada en un periódico que tenía como uno de sus titulares ‘Magazine superará a Jump’. No fue mi culpa, en broma, pero recuerdo eso como realmente frustrante”.

